Plus 10% de quinquagénaires sur le marché du travail

En voilà une bonne nouvelle, surtout pour les quinquagénaires. D'après le groupe Acerta, les entreprises ont engagé près de 10% en plus de quinquagénaires par rapport à l'année dernière. C'est une tendance que l'on voit apparaître, mais qui reste moins claire en Wallonie.

Les quinquas ont plus d'expertise et de maturité

Pour faire le point, nous avons appelé Benoît Caufriez, Directeur de Acerta Consult (un acteur actif sur le marché de la sélection et du recrutement). Il explique qu'auparavant, les personnes de plus de 55 ans disaient avoir plus de mal à trouver du travail. Mais petit à petit, on voit qu'avec la pénurie des talents sur le marché de l'emploi, on se retourne finalement vers ces catégories qui elles, ont cette expertise et cette maturité. De plus, l'âge de la pension qui a augmenté rajeunit les 55 ans... Si on prend la pension à 67 ans, cela veut dire qu'il reste douze ans de carrière. Néanmoins, rares sont les personnes qui font encore douze ans de carrière actuellement...

Les engagements de 25 à 45 ans correspondent à 60% de l'embauche, ce qui est pas mal. Quant aux plus de 45 ans, ils représentent un quart des embauches, ce qui n'est pas mal.

Un monde du travail qui évolue de plus en plus

Nous sommes dans un monde où le travail ne cesse d'évoluer, où on doit évoluer à tout âge, faire des formations, apprendre des nouvelles choses et s'adapter... Ça, ce n'est pas lié à un âge. C'est lié au monde du travail qui ne cesse d'évoluer.

" Le "retour des 55 ans" est aussi bien valable pour les ouvriers que pour les employés. Mais dans notre enquête, nous avons vu qu'il y avait plus d'ouvriers que d'employés. Dans les 55+ engagés l'année passée, le salaire peut moins jouer et le travail physique finalement ne démotive pas les employeurs à engager des ouvriers plus âgés " explique de nouveau Benoît Caufriez.