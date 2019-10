Plateformes de livraison, quelle est la meilleure ? Test-Achats a mené l'enquête

Quelle est la meilleure plateforme de livraison ? Test-Achats vient de tester Pizza Hut, Deliveroo et Uber Eats. Quand on additionne les scores dans les différentes catégories (choix, commande, temps et nourriture), c’est Dominos Pizza qui s’impose.

Seul 26% de la population fait appel à ce genre de services, ce n’est pas encore très implanté. Selon Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, c’est en effet un peu contre intuitif. " Mais c’est le résultat d’une enquête faite auprès de 2000 personnes. Il n’y a donc en effet que 26% des personnes qui utilisent ces plateformes de livraison. Et parmi ces 26%, il n’y en a que 6% qui l’utilisent fréquemment, c’est-à-dire plus de dix fois par an. Nous sommes à 57% qui l’utilisent de manière occasionnelle, donc une à deux fois par an. Il y a encore de la marge pour que ce marché puisse se développer en Belgique " ajoute-t-elle.

La moyenne des dépenses par commande est de 11,30 euros. Mais c’est moins cher de se faire livrer pour quatre personnes, par exemple… " Si on commande seul, en moyenne on va payer 15,7 euros alors que si on commande à 4, là on va débourser en moyenne 35,50 euros, c’est-à-dire 8,08 euros par personne. Un petit conseil, c’est que c’est toujours mieux d’utiliser cette plateforme quand on est en famille ou avec des amis pour avoir un prix plus intéressant " explique à nouveau Julie Frère.

Les pizzas s’imposent

En ce qui concerne le classement, ce sont les pizzas qui s’imposent. En premier on retrouve Dominos Pizza et en deuxième Pizza Hut. Pour la porte-parole de Test-Achats, ce "phénomène pizza" peut s’expliquer : " Avant, c’était les traiteurs qui faisaient de la livraison. Et cela bien avant que toutes les nouvelles plateformes n’arrivent. C’est aussi moins compliqué de ne préparer que des pizzas que toute une série de plats différents. Aujourd’hui, sur les autres plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, on a le choix entre plusieurs plats. Cela prend peut-être plus de temps à préparer et c’est aussi plus compliqué. Quand on prend Dominos Pizza, on a une satisfaction de 76/100 et avec Deliveroo on est à 69/100. Il y a donc encore de la marge pour que Deliveroo s’améliore ".

Ce qu’on voit, c’est que finalement on a une satisfaction qui est globalement positive. Mais cela pourrait être encore plus apprécié si on prêtait plus attention aux régimes un peu plus particuliers. Notamment pour les végétariens et pour les intolérants. Julie Frère termine par cette explication : " Il y a 52% des personnes qui sont très satisfaites, 35% sont satisfaites. Le score est tout de même positif. Comme amélioration, on pourrait suggérer de tenir plus souvent compte des régimes particuliers. C’est souvent plus compliqué pour les végétariens et les personnes intolérantes au gluten, par exemple. Il pourrait y avoir des pistes d’amélioration pour ces plateformes qui à ce moment-là pourraient englober un peu plus que 26% du marché belge ".