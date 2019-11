Payer avec ses empreintes digitales sera bientôt possible chez Carrefour - © Tero Vesalainen - Getty Images/iStockphoto

Payer avec ses empreintes digitales sera bientôt possible chez Carrefour - On n'est pas des... On va bientôt pouvoir payer grâce à ses empreintes digitales ! On connaissait le paiement par carte, avec son smartphone ou encore anciennement par Proton. Maintenant, Carrefour Belgique annonce un test.