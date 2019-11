Partenariat entre Neckermann et le tour-opérateur Sunweb

Pendant ce temps, que se passe-t-il chez Neckermann ? Depuis le drame et la reprise par Wamos, c’est vrai qu’on n’en parle plus beaucoup. Et un mois après la réouverture de 62 agences, Neckermann annonce un accord avec Sunweb. Nous nous posons donc plusieurs questions en une… Est-ce que cela veut dire que Neckermann ne vendait rien et qu’elle avait besoin d’un boost ? Ou est-ce que Neckermann avait besoin à tout prix d’hôtel dans son catalogue ?

En fait, Neckermann avait surtout besoin d’un partenaire fort, bien implanté et proposant le même type d’offre qu’eux. C’est donc la fierté du côté de Neckermann que d’annoncer ce nouveau partenariat. Leen Segers, porte-parole chez Neckermann : " Nous sommes très contents de collaborer avec Sunweb. Beaucoup de partenaires fidèles avec lesquels on travaillait avant, surtout des chaînes d’hôtels, se retrouvent également chez Sunweb. C’est également Brussels Airlines qui est proposée par Sunweb. Nous sommes très contents ".

Concrètement, on ne parle pas d’une fusion, d’un rachat de l’un par l’autre mais bien d’un partenariat. Chacun va garder son identité et continuer de travailler avec ses propres caractéristiques. Le partenariat permet simplement à chacun de se diversifier et de toucher ou retrouver une nouvelle clientèle. Dans la nouvelle clientèle, chez Neckermann, on vise les personnes qui se renseignent sur internet pour un voyage mais qui préfèrent réserver par la suite en agence afin d’avoir toutes les informations de la part d’un agent qualifié. Et si les clients de Neckermann ne seront pas dépaysés étant donné que Sunweb traite avec les mêmes établissements et la même compagnie aérienne, il y aura tout de même un renforcement de l’offre. Leen Segers explique : " On va avoir beaucoup plus qu’on avait avant. Maintenant on peut vraiment proposer à travers le monde entier dans les agences Neckermann. Sunweb va être un partenaire très important mais à côté de cela, on travaille encore avec des autres partenaires pour avoir vraiment l’offre de voyage complète ". Ils vont donc proposer une offre de voyage complète pour satisfaire encore plus de monde.

Pas d’augmentation du côté des prix

Au niveau des prix, en tout cas selon Neckermann, il n’y aura pas d’augmentation. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils s’associent avec Sunweb, parce que la compagnie néerlandaise a pour habitude de proposer des voyages avec un excellent rapport qualité prix. Et les prix seront identiques sur le site Sunweb et dans le réseau d’agences. Enfin, n’est pas pigeons qui veut ! Le timing de cette annonce de partenariat n’est pas anodin… " Beaucoup de personnes, surtout les familles, réservent assez tôt leurs vacances, vers décembre et janvier, ce qui est très important pour nous " termine Leen Segers.

Période idéale donc pour annoncer ce partenariat et proposer une nouvelle offre. Voilà qui devrait encore faire monter les chiffres ! Selon le general manager de Neckermann, les chiffres sont déjà supérieurs à ce qu’ils espéraient.