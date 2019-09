Panne électrique à Disneyland Paris : des compensations qui se font au cas par cas

C’était la galère pour certains Belges le week-end dernier chez Mickey. En effet, comme vendredi dernier était un jour férié, il y avait un grand nombre de Belges dans le parc. Mais pas de chance pour ceux-ci, car le parc a été victime d’une gigantesque panne à cause d’un générateur externe défaillant. C’était le chaos, il y avait de longues files d’attente… Et en plus hier, il y avait plein de problèmes de paiements électroniques. Bref, ça a été un week-end compliqué.

Il y avait notamment Olivier, qui fait partie des déçus. Son épouse et ses filles étant en congé vendredi, il décide lui aussi de poser un jour de congé et de les emmener au parc. Afin d’être certains d’arriver là-bas tôt, ils partent le jeudi soir et logent dans un appartement Airbnb à quelques kilomètres du parc. Ils arrivent dès 9 heures devant les grilles de Disneyland Paris : " Là, on nous dit de faire attention car il y a de gros problèmes électriques. "Ne venez pas dans ce parc, allez plutôt dans les studios, il y a moins de monde et on pense que les attractions tournent un peu mieux là-bas" " explique-t-il.

Sauf qu'aux studios, ce n’est pas mieux. Seulement deux attractions tournent. Et pour avoir une chance de les faire, il faut compter 1h30 de file. Les enfants pleurent et les parents s’impatientent… Il est midi et Olivier et sa famille n’ont fait qu’une attraction. Vers 13 heures, les attractions recommencent à fonctionner, mais ce n’est toujours pas évident dans le parc. Finalement, Olivier n’aura fait que 5 attractions sur la journée. Il n’est donc pas très content… : " Je pense qu’il y a quand même un souci. Leur slogan à Disney, c’est "La magie pour de vrai", mais en tout cas, la magie, on ne l’a pas du tout vue…".

Ce problème, les responsables du parc en sont bien conscients. Nous avons interrogé Sophie Dero, porte-parole Belgique du parc Disneyland Paris. Celle-ci donne quelques informations quant à la situation : " Nous nous excusons pour la gêne occasionnée car l’expérience pour nos visiteurs reste pour nous l’une de nos préoccupations principales. À titre de compensation, ce qui a déjà été mis en place, c’est que les parcs sont restés ouverts plus longtemps le vendredi soir, permettant aux visiteurs sur place de profiter davantage des attractions. Il y a aussi des billets de parc qui ont été offerts à titre compensatoire et également des fast past. Ceci a été géré au cas par cas, c’est une situation exceptionnelle ". Les compensations se font donc au cas par cas, sur base de ce que les visiteurs ont vécu et de leur témoignage.

Olivier et son épouse ont fait les comptes. En bout de course, ils auront dépensé 600 euros avec les frais d’essence, le péage, le parking, l’Airbnb, l’accès aux parcs etc. Pour lui, de simples accès aux parcs ne suffisent pas. A-t-il des chances d’avoir une plus grande compensation ? " Dans ce cas-ci, la visite d’Olivier avait lieu sur une journée ou deux jours. Donc Disneyland Paris, dans ce sens-là, compense l’achat qui a été fait. Peut-être que si Olivier avait fait un achat en prenant une nuitée dans un hôtel Disney, ce qui n’est pas le cas ici, alors la position aurait peut-être été différente. Il aurait peut-être eu un séjour pour plus tard, mais ça encore une fois, ce n’est pas quelque chose que je peux affirmer maintenant " explique Sophie Dero.

Certains ont, le jour même, pris le temps de faire la file au City Hall pour obtenir une compensation directement. Olivier, lui, ne fait pas partie de ces gens-là. Dans la journée, la file était trop longue et il voulait quand même pouvoir profiter un minimum du parc. Quand il y est retourné plus tard dans la journée, c’était trop tard, le City Hall allait fermer et il y avait encore trop de dossiers à traiter. Pour ces personnes, il faudra envoyer un mail au service client dont voici l’adresse : dlp.communication.visiteurs@disneylandparis.com.