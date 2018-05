On a testé: l'Ecovolt

Ecovolt: l'économiseur d'électricité "miracle" qui ne fonctionne pas...

Si on en croit ce qui se dit sur internet, ce petit appareil doré Ecovolt permettrait d'économiser l'électricité. Il suffit de le brancher sur une des prises de votre installation pour qu'il stabilise la tension électrique de votre habitation. Avec la clé, une économie de 50% sur votre facture d'électricité!

Et toujours si on en croit ce qui se dit sur internet, il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont acheté et chez qui ça fonctionne...

Alors nous aussi, on l'a acheté pour voir si tout ça était vrai... L'Ecovolt coûte quand même 45 euros. Mais, est-ce que ça fonctionne vraiment?

Retour en classe

Pour tester l’Ecovolt, nous avons rendez-vous dans une classe du centre d'enseignement professionnel Asty Moulin, à Namur, pour un cours d’électricité. Le professeur d’électricité, Philippe Biston, a installé un dispositif qui va permettre de vérifier l’efficacité de l’appareil. Un moteur et deux projecteurs halogènes sont reliés à un compteur et à un wattmètre; pour observer la consommation de l'installation et voir si l’Ecovolt apporte une différence au niveau de la puissance mesurée.

Efficacité degré zéro

Première phase : l’installation est mise sous tension sans l'Ecovolt. Pendant trois minutes, un étudiant va tout simplement observer le nombre de tours du compteur. Verdict après trois minutes, le compteur a effectué neuf tours.

Deuxième phase, la même expérience est reproduite, mais cette fois avec l'Ecovolt branché sur l'installation... Trois minutes plus tard, neuf tours au compteur également.

L'Ecovolt n'a donc absolument rien changé à la consommation d'électricité. Avec ou sans Ecovolt, la puissance mesurée est d'ailleurs la même : 478 Watts. Pour le professeur d’électricité, Philippe Biston, le verdict est sans appel : " On peut finalement en conclure que l’appareil s’avère inefficace…".

CQFD, quand c’est trop beau pour être vrai, c’est très souvent faux… Et quand on y songe, si un simple petit appareil comme celui-là permettait vraiment de faire des économies d’électricité significatives, tout le monde en aurait sans doute un chez lui depuis longtemps…

L'article original est à lire sur RTBF INFO...