Moins de 100 euros pour des lunettes... crédible?

Les lunettes, on le sait, ça coûte très cher. Aujourd’hui, de nouvelles marques font leur apparition sur internet mais également en magasin. Pour vous aider à y voir clair, on a testé Ace & Tate. Il s’agit d'une marque de lunettes à prix très démocratiques, venue tout droit de chez nos voisins hollandais.

Bruxelles, Anvers, Gand

Moins de 100 euros pour une paire de lunettes, ça vous semble impossible? Pourtant, Ace & Tate le fait. Cette marque de lunettes hollandaise propose une paire de lunettes complète (monture et verres) dès 98euros. Nous vous avions déjà parlé de Polette, marque française vendant des lunettes correctrices à moins de 50euros sur internet ou en magasin (uniquement en France). Chez Ace & Tate, le principe est le même. Il est possible de commander ses lunettes sur le site ou de se rendre directement dans un des trois magasins belges situés à Gand, Anvers ou, depuis septembre dernier, à Bruxelles.

Nous avons opté pour la deuxième solution en nous rendant au magasin de la Rue Antoine Dansaert au centre de Bruxelles. Nous avions d’abord repéré une paire sur les réseaux sociaux et avions fait un saut sur le site internet de la marque. Le site étant en néerlandais, nous avons assez vite abandonné. Au sein du magasin, l’accueil est très décontracté, le personnel est jeune. Nous avons plus eu l’impression d’acheter un nouveau jeans qu’une paire de lunettes. Une fois que vous avez fait votre choix de monture, vos coordonnées sont encodées dans une tablette, vous payez et c’est en ordre. Il ne vous reste plus qu’à attendre au minimum huit jours ouvrables avant la réception de votre nouvelle paire de lunettes. De notre côté, nous avons dû attendre un petit plus longtemps mais un mail d’excuse nous a été envoyé nous annonçant qu’en compensation, un cadeau, nous serait remis en magasin. En récompense pour notre patience : un " tote bag " et une barre de chocolat. Il faut aussi préciser que les lunettes sont garanties un an et peuvent être échangées durant les trente jours qui suivent l’achat. La monture ne vous plait plus? Pas de problème, vous pouvez changer d’avis !

Qu’en pensent les opticiens ?

Les opticiens, eux, ne voient pas ce concept d’un très bon œil. Pour Thierry Segaert, le secrétaire général de l’Association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique, dans ce type de magasin, " tout est fabriqué hors Europe ". La qualité des verres et des lunettes est donc moindre et le délai d’attente bien plus long. Par exemple, dans la majorité des cas, il faut attendre minimum huit jours ouvrables chez Ace & Tate alors qu’on peut recevoir ses lunettes en 24h chez un opticien traditionnel.

Qu’en pensent les médecins ?

Ace & Tate propose aussi de réaliser des tests de vue gratuits en magasin. C’est une opticienne qui les réalise. Les vendeurs, eux, ont tout de même suivi une formation particulière avant de travailler au sein du magasin. De notre côté, nous n’avons pas fait ce test car nous avions une prescription réalisée par un ophtalmologue. Rien de tel que l’avis d’un médecin. " En tant qu’ophtalmologue, je déconseille les commandes de lunettes sur internet car une monture doit être adaptée sur un visage", explique le docteur Oscar Kallay. Il souligne que c’est très important de notamment respecter l’écart entre les deux yeux, chose qu’internet ne permet pas. "Le but est d’avoir une bonne correction, avec des lunettes bon marché, il se peut que la qualité optique soit moindre."

