Messmer hypnotise en direct le producteur de l'émission "On n'est pas des pigeons"

Peut-on hypnotiser n'importe qui ?

"On n'est pas des pigeons" se penche sur la question et imagine même un petit test en live sur le producteur de l'émission : Xavier Guillitte.

L'enjeu : lui extirper 5 euros par semaine que Xavier devrait offrir ainsi à ses "employés"! L'hypnose va t'elle avoir raison de son imparable gestion mentale et financière ? L'âme généreuse du producteur va t'elle fondre sous le talent de notre hypnotiseur d'exception ? La réceptivité frileuse du sujet va t'elle finalement le faire succomber à cette offre généreuse ou notre producteur va t'il garder son entendement en bon gestionnaire ?

D'un claquement de doigts!

Un petit test du bout des doigts opéré par Messmer fait subitement basculer notre Xavier en un sommeil de l'entre deux.

Mais, il est des sujets réceptifs à l'hynose et d'autres pas ... ou moins, ou encore ceux qui pensent ne pas l'être et qui finalement le sont tout autant que les plus aptes, n'est-ce pas Xavier !

Voici un petit flash-back sur cette perle hypnotique en live. Et, pour l'équipe de "On n'est pas des pigeons" ce sera une plus value de 5 euros mais ... à titre temporaire. Bien joué Xavier !

Découvrez ci-dessous les dates du spectacle "Hypersensoriel" de Messmer. En un clic lors de son passage dans le 8/9.