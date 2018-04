Marre de nettoyer vos grilles de barbecue? Voici notre astuce!

Du lundi au vendredi de 11:00 à 12:00 sur Vivacité

On n'est pas des pigeons! Le cri du cœur des consommateurs-acteurs... C'est aussi et surtout un magazine de consommation... pour ne pas consommer idiot et y voir clair dans la jungle marketing. Une déclinaison radio de l'émission TV avec également à la présentation, Sébastien Nollevaux et ses chroniqueurs.