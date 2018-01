Manger en pleine conscience : écoutez votre faim

Lorsque vous écoutez notre émission la matin, à ce moment-là, vous êtes peut-être en train de manger un sandwich devant votre ordinateur, dans votre voiture, ou en marchant dans la rue… Ça nous arrive à tous de manger ainsi à la va-vite. Mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux,… En effet, manger sur le pouce n’est pas la meilleure des idées.

Manger en tapant des textes sur votre ordinateur, en regardant la télévision, en répondant à des mails sur votre smartphone,... Pour qu'au final ça soit à chaque fois pareil, vous vous rendez compte que vous avez mangé trop vite et que votre estomac ne se sent pas vraiment rassasié. Si c'est votre cas, ne culpabilisez pas, car manger sans se concentrer sur ce que l'on mange, c’est de plus en plus courant dans nos sociétés pressées et dominées par les écrans, où l'on ne prend plus le temps de s'écouter.

Retrouver les sensations alimentaires balayées par un quotidien stressant

Mais ce n’est pas une fatalité! Isabelle Taquin, psychothérapeute, anime des ateliers où elle apprend à manger en pleine conscience. Mais c’est quoi, manger en pleine conscience? C’est prendre le temps de manger en goûtant les aliments? Nous lui avons posé la question. Selon elle, manger en pleine conscience, c'est vraiment revenir à ce que l'on ressent quand on mange, c'est retrouver les sensations alimentaires et revenir à une alimentation où l'on a du plaisir. On constate que quand on a du plaisir en mangeant, souvent on mange moins. A cela, Carlo ajoute que "le plus grand intérêt de la pleine conscience, c'est le côté sentiment de satiété. Aujourd'hui, on n'écoute plus son estomac. Or réapprendre à écouter son estomac, c'est anticiper, jouer avec le sentiment de satiété. La notion de plaisir est effectivement très importante!".

Il y a quelques trucs pour ralentir le rythme en mangeant :

déposer ses couverts à chaque bouchée

aller jusqu'au bout de la bouchée

être attentif à la progression du goût

quand on a fini la bouchée, on respire deux-trois fois, puis on reprend les couverts

si c'est un sandwich que l'on mange, on le dépose entre chaque bouchée

Ce sont des trucs plutôt "mécaniques". Nous avons plutôt tendance à suivre des "règles" qu'à nous écouter.

Le poids d'équilibre

Une fois que l'on pratique la pleine conscience, on peut espérer revenir à son poids d'équilibre, qui est le poids naturel. Nous avons une taille en centimètres qui est naturelle, qu'on ne sait pas allonger ou rétrécir, mais quand on s'oblige à manger ou qu'on fait régime, on essaie de s'éloigner de son poids naturel. Et le poids naturel, on l'obtient en étant régulé naturellement. Manger en pleine conscience, ça peut faire maigrir, faire rester au même poids ou grossir. Grâce à cela, on va viser l'apaisement par rapport à la nourriture, à l'image corporelle. C'est revenir à un rapport sain, moins perturbé avec son corps et la nourriture.

L'article original est à lire sur RTBF Info...