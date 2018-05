Little Green Box: 100% belge, bio, sans déchet et livrée à domicile

Des box repas, il y en a des tas sur le marché. Une en particulier a attiré notre attention, c'est la Little Green Box. Elle se veut 100% belge, bio et sans déchets. La promesse rassemble certaines valeurs que nous défendons dans l'émission, nous avons donc voulu en savoir un peu plus. Sandra a lancé son projet en septembre 2017 et elle nous a garanti qu'il s'agit de la seule boite en Belgique labellisée bio, qui ne fonctionne qu'avec des produits locaux et sans déchets.

Des contenants lavés et remis en circuit après leur utilisation...

Sans déchets, ça veut dire quoi exactement? Simplement, c'est le fait que les produits secs viennent directement dans des bocaux en verre et les légumes viennent dans des sacs fabriqués à Namur. La plupart des produits viennent simplement en vrac dans la boîte et l'idée c'est que lorsque les clients reçoivent leur boîte, avec les bocaux et les sacs, ils remettent tout dans la boîte pour la rendre au point de départ de Little Green Box. Ensuite, ces bocaux seront lavés et ceux-ci ainsi que les sacs seront remis en circuit. "On travaille avec des caisses isothermes, avec des glaçons pour garder la chaîne de froid, et donc on n'est pas dans du carton, puis ça nous permet de ne pas travailler avec des camions frigo, mais avec des camions qui polluent un peu moins. Cela demande un peu plus de travail car nous n'allons pas juste déposer la boîte chez le client, on la reprend ensuite, donc c'est une logique inversée. C'est beaucoup de travail ici dans l'atelier, mais ça en vaut la peine!", précise Sandra.

Little Green Box travaille avec des produits frais. Par exemple, des œufs pondus le lundi sont livrés chez le client le mercredi, des légumes cueillis le mardi sont chez le client le lendemain,... Certains ingrédients ne se trouvent donc jamais dans ce type de box, comme par exemple le riz, les avocats,... Par contre, il y aura beaucoup de quinoa belge, du petit épeautre, des lentilles vertes, bref que des produits de saison.

"Ce n'est pas toujours évident de trouver des recettes en fonction des saisons, mais ce qui est chouette c'est que c'est la nature qui dicte ce que l'on retrouve dans les assiettes...", termine Sandra.

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.