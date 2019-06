Les voyages last minute ont le vent en poupe

C’est une thématique qui nous laisse rêveurs… Les vacances. Les étudiants et les jeunes élèves terminent doucement leurs examens. Il y a le CEB, qui se déroule jusqu’à vendredi, et une pensée également pour les jeunes qui passent leur CESS ou leurs examens dans le degré supérieur. Après une dure année, tout le monde a souvent l’envie de partir en vacances et de déconnecter !

Mai et juin, des mois chargés en last minute

Mais tant que les résultats ne sont pas encore là, c’est parfois compliqué de prévoir des vacances. Pour pallier cela, les vacances last minute sont l’idéal. Elles ont le vent en poupe cette année, mai et juin 2019 ont été des mois chargés en last minute.

Nous avons appelé Leen Segers, porte-parole de Neckermann, pour lui demander plus de précisions. Elle explique notamment qu’il y a eu beaucoup de last minute durant les mois de mai et juin car la météo n’était pas spécialement au rendez-vous… Et qu’il n’y avait pas de coupe du monde cette année, donc les gens ne voulaient pas spécialement rester chez eux pour regarder les matchs. Comme chaque année, la Riviera turque est très prisée, la Turquie est une destination fort demandée. Ainsi que la Tunisie et l’Espagne. L’Espagne, les Iles Canaries et les Baléares sont des destinations qui sont fort appréciées.

Des tarifs pour toutes les bourses

Comme "profil type", ce sont souvent des couples qui réservent. Ou encore des personnes qui n’avaient pas prévu de partir, mais qui décident quand même de le faire suite à une mauvaise météo. Si par exemple vous vous décidez cette semaine pour partir la semaine prochaine, c’est toujours possible. Il y a bien sûr moins de choix auprès des agences, mais il reste toujours des possibilités pour réserver. Concernant les tarifs, il y en a pour toutes les bourses, mais les réductions restent néanmoins très intéressantes. N’hésitez pas à aller prendre vos renseignements dans une agence de voyages ou sur les sites internet de celles-ci.