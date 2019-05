Les Vestiboutiques de la Croix-Rouge soumises à la TVA

La Croix-Rouge vend des vêtements de seconde main dans un but purement social… Et la logique sociale voudrait que ces ventes ne soient pas soumises à la TVA, or ce n’est pas le cas ! En effet, la Croix-Rouge est frappée par la TVA depuis le premier avril dernier. L’administration de la TVA n’a pas laissé le choix, donc dans les Vestiboutiques, on doit s’adapter.

Financer des actions de solidarité

Nous avons eu en ligne Stéphanie Gribomont, Directrice du réseau de la Croix-Rouge, pour en savoir un peu plus. Elle précise qu’il y a bien deux choses à différencier : Premièrement, jusqu’au premier avril, il n’y avait pas de TVA sur la vente de vêtements de seconde main au sein de la Croix-Rouge. La vente de ces vêtements permet à la Croix-Rouge dans les entités locales, de financer des actions de solidarité pour les plus vulnérables. Pour la Croix-Rouge c’est en effet une source de revenus importante, qui permet aux équipes locales de financer des activités telles que les épiceries sociales, la distribution de colis alimentaires, etc.

La Croix-Rouge a besoin de fonds suite à l’augmentation des besoins, et il est vrai que le développement de vente de vêtements de seconde main s’est pas mal développé ces dernières années. C’est une activité qui s’inscrit dans un contexte concurrentiel, même si ce sont des acteurs de l’économie sociale, ils ne sont pas les seuls sur le marché au sein de la Croix-Rouge. De plus, ils s’inscrivent dans un contexte fiscal belge…

D’autres acteurs sont assujettis à un taux différent, plutôt 6% que 21. « Cette décision ne nous ravit pas, et c’est compliqué à expliquer aux volontaires des équipes locales qui donnent toute leur énergie et tout leur temps pour essayer de développer ces activités à destination de la population. Aujourd’hui, c’est vrai qu’on se questionne sur le taux, l’assujettissement à la TVA est une mesure légale et donc on n’y échappera pas. Néanmoins, nous sommes en discussion. Certains critères font qu’on a un statut différent » souligne à nouveau Stéphanie Gribomont. L’histoire n’est donc pas tout à fait terminée…