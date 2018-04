Les sushis... un plat pas très équilibré?

Pour en avoir le cœur net, nous avons disséqué le contenu de différentes boîtes de sushis achetées en grande surface. Le verdict est sans appel: le riz constitue 78% du contenu des barquettes. "On a survalorisé les sushis en disant que c’est une source de poisson, qu’il y a des légumes et que c’est sain", explique Magali Jacobs, professeure de diététique à l’Institut Paul Lambin. "C’est vrai que ce n’est pas très gras mais c’est surtout du riz qu’on consomme".

On en trouve désormais dans les rayons de tous les supermarchés. Même Lidl et Aldi ont succombé à la mode des sushis. Ces boules de riz vinaigré surmontées de poisson cru sont dégustées sans trop de culpabilité. Considéré comme un repas équilibré et diététique, ce plat emblématique de la cuisine japonaise jouit d'une bonne réputation. Pourtant, les sushis contiennent peu de protéines et une quantité anecdotique de légumes. Ne vous y trompez pas: quand vous mangez des sushis, c’est surtout du riz que vous avalez!

"Le saumon, c’est intéressant pour les bons acides gras qu’il contient mais ici on en a très peu. On ne peut pas se dire qu'on a sa ration de poisson en mangeant des sushis", précise Magali Jacobs. Si on additionne la quantité d'algues, de concombre, d'avocat et de poivron contenue dans les barquettes, on tourne autour des 10 grammes. "Le minimum de légumes qu’on conseille de consommer par jour c’est 350 grammes donc avec 10 grammes on est très loin du compte", assène la diététicienne.

On mange surtout des sucres lents!

Pour Carlo de Pascale, chroniqueur à On n'est pas des pigeons, "au niveau de l’index glycémique, les sushis, c’est un poil moins que le pain." "Le pic de sucre sera plus faible si vous mangez des sushis qu'un sandwich avec de la baguette blanche. Mais c'est plus ou moins pareil que du pain complet ou des pâtes al dente." Pas de raison néanmoins de se priver. "Il suffit que l'autre repas de la journée soit davantage composé de légumes et de protéines", conseille Carlo.

Et la fraîcheur?

Ces sushis préemballés peuvent-ils être consommés en toute confiance? La date limite de consommation est portée à deux voire trois jours, selon les magasins. Le poisson cru reste t-il frais autant de temps? On a porté des boîtes achetées chez Carrefour Express, Match, Proxy Delhaize, Lidl et Aldi au labo pour des analyses bactériologiques. "Pour ce qui est de l’hygiène, nous avons recherché des bactéries d’origine fécale ou des muqueuses du nez. Ainsi que des pathogènes tels que salmonelle, listeria et staphylocoque", explique Thomas Politieau, responsable en microbiologie. Rien de tout cela n’a été retrouvé dans nos échantillons. Ces sushis préemballés peuvent donc être consommés sans craindre l’indigestion.

