Les siphons à chantilly seraient-ils dangereux ? (Best of)

Les célèbres émissions culinaires en ont fait une petite star de la cuisine. Le siphon à chantilly, c'est l'ustensile idéal pour réussir de magnifiques crèmes fraîches ou des émulsions à la mode. Mais cet objet, a priori inoffensif, peut se révéler être une véritable bombe à retardement...

Un décès qui a fait grand bruit

L'utilisation des siphons à chantilly a déjà provoqué des dizaines d'accidents et même des décès! L'affaire a fait grand bruit, en juin dernier. Une jeune blogueuse française, connue pour ses conseils en fitness, a perdu la vie après que son siphon à chantilly ait explosé. L'appareil lui a percuté le thorax provoquant un arrêt cardiaque. Des dizaines d'autres utilisateurs ont, eux, été blessés à des degrés divers. C'est le cas de Rita, une sexagénaire liégeoise. L'an dernier, son siphon lui a explosé dans les mains, occasionnant une importante blessure et de très gros dégâts à sa cuisine. "Je me suis retrouvée aux urgences, explique Rita, et quand le cuisiniste est venu, il n'en revenait pas. Même avec une massue, on n'aurait pas pu faire pareils dégâts ".

Le danger est tel qu'en France, les autorités ont lancé une alerte générale. Plus d'une vingtaine de marques ont fait l'objet d'un rappel pour raison de sécurité. Chez nous, en revanche, pas d'alerte générale, pas d'info au grand public. Alors, nous avons tenté de savoir si des siphons jugés dangereux sont encore disponibles chez nous. Nous avons visité, en caméra cachée, 7 enseignes différentes qui vendent de l'électroménager. Certaines d'entre elles, comme Cora ou Carrefour, ont carrément décidé de cesser la vente ce type d'ustensile. Dans les autres magasins, on en trouve encore à des prix variant entre 29 et 34 euros pour les moins chers.

Certes, nous n'avons pas trouvé d'appareil avec tête en plastique, jugés les plus dangereux, mais force est de constater que nulle part nous n'avons reçu de conseils d'utilisation ou de mise en garde. Pire, la plupart des vendeurs ne sont même au courant des accidents et donc, des risques potentiels. Contrairement à la France, la Belgique ne semble pas avoir pris la mesure du danger lié à l'utilisation des siphons à chantilly.

