Les instagrammeurs font-ils de la pub clandestine pour les cigarettiers?

Du lundi au vendredi de 10:30 à 12:00 sur Vivacité

Horaire allongé (10h30-12h) et nouveau présentateur ! Benjamin Maréchal prend les commandes de cette émission devenue référence en matière de consommation. Si le concept de base reste identique, celle-ci est entièrement renouvelée pour être toujours plus réactive à l’actualité tout en restant aussi divertissante… mais un peu plus mordante. On n’est pas des pigeons 2.0, ce sont 3 grandes rubriques : le grand journal de la conso, sos pigeons et les experts