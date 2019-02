Les fournisseurs d'électricité obligés de fournir un plan de paiement

Ça devient de plus en plus dur de payer son électricité. Mais voici une bonne nouvelle : à partir du 1er avril, si vous êtes en retard de paiement, votre fournisseur aura l’obligation de vous proposer un plan de paiement raisonnable et devra vous signifier que vous avez la possibilité d'être aidé par le CPAS dans la négociation de ce plan.

Un procédé qui va ralentir le rythme d'installation des compteurs à budget

Ce qui est vraiment neuf, c'est l'obligation de proposer un plan de paiement, et ça pourrait même ralentir le rythme d'installation des compteurs à budget.

Anne-Sophie Hugé, porte-parole de Engie-Electrabel, explique que les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de contacter le client et de l'informer de son droit de négocier un plan de paiement raisonnable. Là, le réglementations défini ce qu'est un plan de paiement raisonnable, qui est un plan qui tient compte de la situation concrète de la personne. La réglementation ne prévoit pas de terme fixe, cela va en moyenne de trois à douze mois. Mais cela peut aller au-delà en fonction de la situation concrète du client...

Trouver un plan de paiement réaliste pour le client

De son côté, Electrabel informait déjà ses clients en défaut de paiement de la possibilité de contacter leur propre CPAS, avec dans la mise en demeure, la spécification du CPAS de leur commune avec les coordonnées pour le joindre. C'est pour permettre au client de se faire assister, et aussi de trouver un plan de paiement qui est réaliste pour le client et acceptable pour le fournisseur.

De façon globale en Belgique, et c'est une réalité, un client sur cinq peut se retrouver à un moment donné en difficulté de paiement, en situation de précarité énergétique.

Le but est de trouver une solution qui correspond au client et en fonction de sa situation. Cela dit, si la facture reste impayée malgré le plan de paiement, là le processus légal reprend, et donc avec la possibilité d'installer un compteur à budget. Cela a pour but aussi de limiter la casse et de permettre d'éviter d'augmenter encore plus la dette du client...