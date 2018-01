Les emballages alimentaires sont-ils tous efficaces et sans danger ?

Nombreux sont aujourd'hui les emballages disponibles pour nos aliments. Mais sont-ils tous efficaces et sans danger ? Et comment conserver les restes de nos repas ? Voyons cela en détails avec Robert Rémy.

Ce dernier ne manque pas de rappeler que les emballages alimentaires sont régulièrement remis en cause. Il y a quelques années, c'était le vernis des boîtes de conserve qui relâchait des substances toxiques et plus récemment, ce sont encore les emballages en papier-carton par exemple des boîtes à pizzas qui ont été pointés du doigt. Dans ce dernier cas, c'est avant tout un avantage économique qui s'est posé car tout est lié à la qualité du matériau proposé ainsi qu'au traitement qui lui est appliqué. Ce sont souvent des encres qui sont responsables de ces problèmes et encres qui sont hautement toxiques. Heureusement, ce ne sont toujours que des traces qui sont détectées, mais cela reste néanmoins indésirable. Il faut donc choisir le bon emballage!

Papier sulfurisé, aluminium, film plastique, boîte en plastique ...

Normalement à la maison, il y a beaucoup d'emballages possibles : du papier sulfurisé, de l'aluminium, du film plastique, des boîtes en plastique,... Il n'y a pas de matériau universel valable pour tous les aliments. Par exemple : pour la poisson ou la viande fraîche, préconisez le film plastique. Pour du fromage à pâte dure : papier sulfurisé ou film plastique feront l'affaire. Privilégiez cependant le film plastique percé de trous, qui laissera s'échapper l'air et l'humidité et donc permettra une plus longue conservation. Idem pour les fruits et légumes. Et pour une majorité d'autres aliments, une boîte en plastique suffit amplement.

Le papier aluminium, il n'est pas recommandé de l'utiliser avec des aliments acides comme par exemple des tomates, du jambon ou des aliments préparés avec de la vinaigrette. Et c'est à juste titre car l'acidité de ces aliments en question va favoriser une migration de l'aluminium vers la denrée alimentaire.

Si vous achetez du film plastique, vérifiez qu'il s'agit bien de polyéthylène (vous verrez les lettres "PE" sur l'emballage) et pas de PVC, car les risques de migration sont plus grands lorsque c'est du PVC.

Pour les restes de repas, respectez quelques conseils :

Refroidir les restes de repas avant de les mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Pour refroidir, prenez un récipient d'eau froide dans lequel vous plongez votre casserole.

Ne conservez jamais ces aliments dans le récipient dans lequel vous les avez préparés. Conservez-les dans un récipient propre.

Ne décongelez jamais des restes de repas congelé à température ambiante.

Veillez à bien réchauffer ces restes avant des les manger et ne le faites qu'une seule fois.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...