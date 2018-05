Les conseils d'Hubert: restauration et recyclage de meubles anciens

Refaire du neuf à partir de vieilles choses, c'est tendance, surtout pour le mobilier. Plutôt que de jeter, on se surprend à relever ses manches pour poncer, peindre ou redécorer le vieux meuble du hall d'entrée... Et si on n'a pas le courage de le faire soi-même, la solution se trouve peut-être à la Ressourcerie...

Malgré tout aujourd'hui, beaucoup ne jurent que par des meubles en kit style fabricant suédois bien connu, en aggloméré, qui ne résistent pas à deux ou trois démontages remontages. C'est bien dommage car pas mal de vieux meubles ont encore beaucoup de potentiel.

Si vous avez des vieux meubles que vous souhaitez rénover mais que vous ne savez pas bricoler, certains peuvent le faire à votre place. Si vous voulez les garder, il y a les ébénistes qui pourront les restaurer, mais ce sera payant. Si vous voulez les jeter, certains organismes, comme les Ressourceries par exemple, se chargent de les récupérer quel que soit leur état, pour ensuite les valoriser. Ces Ressourceries reçoivent d'ailleurs des subsides pour enlever les encombrants. Les meubles rénovés sont ensuite revendus.

Ressources, de la récupération et de la revalorisation

Les Ressourceries font partie du réseau "Ressources" qui réuni des entreprises d’économie sociale qui veulent réduire les déchets par la valorisation et le recyclage de tout ce qui peut se récupérer. Ressources se compose d'une soixantaine de membres en Wallonie et à Bruxelles. Ils recyclent tout: vêtements, informatique, électronique, meubles etc. Le but de ces entreprises n'est pas de faire du profit mais de donner du travail à des personnes qui ont des difficultés pour trouver un emploi.

Le réseau Ressource compte 63 membres, 151 magasins de seconde main emploie 7 000 personnes actives dans le secteur, traite chaque 150 000 tonnes de biens dont 50 000 tonnes de revalorisées.

Si vous avez envie de rénover, osez! Une vieille commode qui sans transformation est affreuse peut devenir très jolie. Osez la poncer, mettez-la en couleur avec un peu de peinture. Osez lui donner un usage original, comme par exemple en faire un présentoir pour des plantes. Renseignez-vous, il y a sûrement des petits ateliers peinture bricolage dans votre région qui ne demandent qu'a vous initier. N'ayez pas peur d'y aller, foncez!

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.