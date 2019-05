Les Belges, grands consommateurs de café

D’après une étude De Longhi, 63% des Belges boivent du café tous les jours. Mais au niveau de la sécurité, tout ne serait pas rose. En effet, le café en capsule aurait souvent un goût de brûlé car il est torréfié de manière industrielle. Parfois, on cuit le grain en 90 secondes à mille degrés. Le café aurait également des bienfaits, certainement, mais aussi des méfaits…

Du café à répartir au long de la journée

Pour en avoir le cœur net, nous avons appelé Manon Desmedt, diététicienne au CHU St Pierre de Bruxelles. Elle rappelle notamment que le café est un stimulant, donc trop de café d’un coup, et donc trop de caféine pourrait provoquer des palpitations, de la tachycardie… Il faut donc éviter de boire trop de café d’un coup, et plutôt le répartir sur la journée. Le café en général, contient environ 180 grammes de caféine, du thé par contre n’est qu’à 30 milligrammes. Quel que soit le café, il y aura beaucoup de caféine dans une tasse. Il vaut mieux éviter de prendre deux tasses de café l’une à la suite de l’autre…

En moyenne, on conseille deux à trois tasses de café par jour. Cela correspond à 400 milligrammes de caféine journalière, à répartir sur la journée. Le café augmente la contraction des vaisseaux, et favorise donc l’absorption de nutriments, cela peut donc faciliter la digestion.

De plus en plus sucré

Le café est de plus en plus sucré, nous avons ce goût de plus en plus « amélioré ». Or le vrai café, c’est quelque chose d’amer, ce n’est pas doux. Les méthodes de torréfaction sont donc à prendre en compte quand on choisit son café, quel café utiliser etc.… Afin de tomber sur le café le plus naturel possible.

Le café ne fait pas grossir. Le café naturel, c’est sans sucre, sans calories, sans lait donc c’est vraiment zéro calorie. Mais si on ajoute tout cela, si on prend un cappuccino ou un café très onctueux, des choses ont été ajoutées donc là, si on en prend trop, on augmente les calories et donc, cela fait grossir…