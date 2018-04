Les astuces d'Hubert: Les vertus de l'ortie

Souvent considérées comme des mauvaises herbes qu'il faut éradiquer, les orties peuvent pourtant souvent se montrer très utiles quand on les connait.

L'ortie est une grande inconnue, on la craint pour les brûlures qu'elle occasionne alors que l'on devrait la vénérer. En effet l'ortie est recouverte de petits poils qui sont assez résistants pour s'enfoncer comme des seringues dans la peau. Cette dureté est donnée par la silice qui entoure le poil. Mais ces poils sont fragiles et cassent comme du verre, ils libèrent alors leur contenu urticant et injectent sous la peau un cocktail explosif, un mélange entre autre d'histamine riche en acide formique (une substance que l’on trouve aussi dans le dard de l’abeille).

Si vous souhaitez cueillir des orties, sachez qu'il y a une façon de faire: du bas vers le haut. Les poils étant disposés sur le dessus des feuilles, en mettant vos doigts sur la tige, qui a beaucoup moins de poils urticants, vous risquez donc moins de vous piquer. Néanmoins, si vous êtes dans la nature, vous prenez quelques feuilles de plantain, de la menthe ou de l'oseille, vous pressez et mettez le jus sur les boutons. Vous pouvez encore utiliser de l'aloe vera ou du bicarbonate de soude si vous en avez. Faites une pâte, appliquez et laissez sécher. Du vinaigre ou le jus d'oignon, cela fonctionne aussi.

Du purin d'orties pour lutter contre les insectes nuisibles au jardin et fertiliser les terres

L'ortie donne un jus riche reminéralisant et tonifiant pour vous booster au printemps mais à côté de cela elle produit du purin d'orties qui est un des meilleurs produit bio pour lutter contre les insectes nuisibles au jardin et qui sert aussi à fertiliser les terres trop pauvres. Le purin d’ortie dégage une odeur particulièrement nauséabonde. Mieux vaut le préparer le plus loin possible de votre maison! On peut même l'utiliser pour faire du fil à coudre ou pour préparer des soins du corps...

Voici quelques recettes simples à réaliser:

L'omelette d'orties: à préparer avec 500 gr d’orties et 2 œufs. Hachez l’ortie puis passer la à la poêle avec l’huile, battez les œufs et versez-les sur l’ortie hachée. Laissez cuire puis servir. On peut aussi faire du pain ou des gâteaux aux orties. L’ortie contient beaucoup de protéines et de vitamines C et A. Elle est riche en fer, en silice, en potassium, en magnésium et en calcium.

Soupe aux orties: Ingrédients: 1 càs d’huile d’olive, 2 oignons, 3 gousses ail, 3 pommes de terre, 500 gr. d’orties jeunes et fraîchement cueillies, 1 litre et demi d’eau, 1 bouillon cube, sel, poivre, 20 cl de crème fraîche. Préparation: Lavez les orties et enlevez les plus grosses tiges. Émincez l’oignon et coupez les pommes de terre en cubes. Faites chauffer l’huile dans votre cocotte, ajoutez l’oignon, les pommes de terre et les orties, et faites revenir une bonne dizaine de minutes. Ajoutez l’eau à hauteur, le bouillon cube, salez et poivrez, puis faites cuire une vingtaine de minutes (10 min à la cocotte-minute pour les pressés). Toute simple, cette soupe est un classique à faire impérativement au printemps lorsque les orties ressortent.

Purin d'orties (utilisé comme engrais au pied d’une plante, pour un traitement contre les insectes ou pour une pulvérisation fertilisante sur les feuilles): Arracher les orties: Mettez-les dans un bac ou dans un seau (évitez un bac en métal). Mélanger avec de l’eau: il faut respecter les doses suivantes.

Engrais : 1 kg d’orties pour 10L d’eau

Répulsif : 1 kg d’orties pour 20L d’eau

Laisser macérer: 1 à 2 semaines en remuant tous les deux jours environ. Filtrer la solution de purin d’orties: utilisation du purin d’orties en tant que répulsif: pulvérisez sur les plantes avec un pulvérisateur pour l’utiliser contre les parasites.

Utilisation du purin d’orties en tant qu’engrais: Versez-le directement dans la terre tel un engrais liquide, après l’avoir dilué dans l’eau à 10-20%.

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.