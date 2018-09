Les astuces d'Hubert: Le thym... cette herbe miracle!

Le thym est une herbe dont on connaît très mal le potentiel, c'est une réelle herbe miracle. En effet, il est très bon pour la digestion et il évite les ballonnements. Depuis l'antiquité, le thym est connu aussi pour ses vertus, purifiantes et antiseptiques.

C'est aussi un tonique stimulant, une ou deux tasse régulièrement et cela va vous booster. Il nettoie aussi la peau et favorise le bien être respiratoire. Cela peut aider aussi à guérir d'un rhume. Vous mettez des feuilles dans de l'eau chaude en fumigation, cela dégage les poumons.

Le plus efficace, ce sont les huiles essentielles de thym. Il s'agit d'un bon soutien aux antibiotiques. Une goutte sur un sucre pris en tout début de laryngite ou de pharyngite peut se révéler bénéfique. Mais attention il y a plusieurs sortes d'huiles essentielles (linalol, thujanol, géraniol, terpinéol, thymol et carvacrol) : elles ont chacune leur petite spécialité. Et attention! Certaines sont douces, d’autres beaucoup moins, alors soyez vigilants au moment de faire votre marché. Et comme toujours, quand on parle d'huiles essentielles, prenez conseil auprès d'un médecin ou d'une personne compétente. Pour de chouettes informations, vous pouvez aussi vous rendre sur le site "L'essentiel de Julien".

Ce condiment qu'est le thym étonne par sa polyvalence. Cela peut être utile en cas de caries, d'aphtes, de gingivite ou de mauvaise haleine. Mais question cosmétologie, utilisez la formule pour la peau moitié thym moitié romarin, une cuillerée de jus de citron et vous garderez une peau de bébé. C'est aussi super pour les cheveux.

L'huile de thym à géraniol fera merveille contre les pellicules. Il y a des dizaines de formules avec du thym associé à d'autre plantes comme la sauge ou le vinaigre. La plus simple : une décoction 100 grammes de thym pour un litre d'eau. Réduisez de moitié et rincez-vous avec, cela va bien tonifier vos cheveux.

