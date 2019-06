Le virus H3 pourrait obliger des éleveurs à abattre des milliers de volailles

C’est la grosse panique qui s’est emparée depuis quelques jours des élevages belges… Après la crise du Fipronil, c’est le virus H3 qui sème la terreur et qui pourrait obliger les éleveurs à abattre des centaines de milliers de volailles.

Un virus faiblement pathogène, inoffensif pour l’homme

Ce matin, nous avons tenté de joindre l’AFSCA, qui a refusé de répondre à nos questions car la situation est très tendue et doit faire l’objet d’une décision politique. Nous avons donc essayé d’en savoir plus avec Catherine Colot, ingénieur agronome au Collège des Producteurs. Elle rappelle notamment que nous ne devons pas avoir peur de ce virus. Il a été détecté pour la première fois en 2017, chez un oiseau sauvage aux Pays-Bas. C’est un virus faiblement pathogène, et tout à fait inoffensif pour l’homme.

L’impact de ce virus est énorme au niveau des éleveurs. Il y a peut-être des agents infectieux qui sont combinés au virus, mais ce sont surtout des mortalités importantes dans les élevages et des chutes de taux de ponte qui peuvent être aussi très importants. C’est donc un impact économique énorme et le virus s’est propagé rapidement en Flandre occidentale. Pour l’enrayer, la meilleure chose à faire est d’abattre les troupeaux.

Des mesures très strictes

Des mesures ont été prises au niveau de l’AFSCA, à partir du moment où on a une mortalité plus élevée et une diminution de la consommation d’eau et d’aliments, on prend des échantillons et on fait des analyses pour vérifier quel virus ou quelle bactérie est présent. Il y a maintenant des mesures très strictes.

Dans les symptômes évoqués chez les animaux, ce sont surtout des œufs pâles qui doivent commencer à alarmer… Des chutes de taux de ponte. Cela touche essentiellement les volailles reproductrices et les poules pondeuses qui produisent des œufs de consommation, car le virus attaque essentiellement l’appareil reproducteur des animaux. Ce sont les animaux en état de ponte qui sont les plus impactés aujourd’hui.

Il faut aussi savoir que le virus ne se propage pas au-delà des cent mètres d’une exploitation. Ce sont surtout les transports, c’est pour ça qu’il y a des mesures de sécurité plus strictes, où on doit désinfecter des véhicules qui arrivent dans des exploitations pour se donner le plus de chances d’éviter la propagation de ce virus…