Le système du nutri-score arrive officiellement en Belgique

Le nutri-score, c'est ce label alimentaire qui traduit la valeur nutritionnelle des produits avec un code clair de cinq couleurs et cinq lettres. Il permet notamment de bien choisir ses aliments lorsqu'on les achète au magasin.

S'il est devenu légal, c'est parce que la Ministre de la santé vient de prendre un arrêté pour le faire entrer dans la législation, ce qui veut dire que si une entreprise fraude ou est un peu imprécise sur le nutri-score réel du produit, on pourra désormais passer à la sanction.

Produit doté d'un "A" : bonne valeur au plan nutritionnel

Nous avons appelé Laurence Doughan, experte en politique nutritionnelle au SPF Santé Publique, pour avoir quelques informations à ce sujet. Elle rappelle notamment que si le produit est doté d'un "A", cela signifie que le produit a une bonne valeur au plan nutritionnel. Toutes les entreprises qui actuellement l'utilisaient ont du notifier leur soucis de vouloir l'utiliser auprès de Santé Publique France, donc tout cela, l'attribution de la licence qui permet l'utilisation du logo nutri-score, est réglementée dans le cadre du règlement d'usage de Santé Publique France. Et désormais, on a un cadre juridique également en Belgique. Il n'a donc jamais été question qu'un fabricant puisse utiliser un nutri-score qui soit faux. Cela dit, des erreurs de calcul peuvent exister, car ce n'est pas toujours évident d'évaluer la quantité en fruits ou en légumes d'un produit, mais les entreprises ne font pas cela à mauvais escient. Si elles sollicitent l'utilisation du logo du nutri-score, c'est pour que ce soit bien fait, et aussi car les entreprises considèrent que c'est important pour leur société.

Il faut savoir qu'en Belgique nous avons exactement les mêmes outils de calcul que les Français. C'est la transposition du système français en Belgique. Mais il fallait instaurer un cadre légal pour pouvoir donner la possibilité aux fabricants d'utiliser le logo nutri-score de façon juridique totalement sécurisée. Dans l'Union Européenne, lorsqu'on met du vert foncé et la lettre A, ou du vert clair et du B, cela peut s'apparenter à une allégation. Cela tombe alors sous le couvert européen "allégation". Et les fabricants ne peuvent pas se doter d'un système d'étiquetage complémentaire seulement si un gouvernement l'a avalisé, ce qui est le cas de la Belgique. C'est comme ça qu'on permet l'utilisation et l'application du nutri-score sur tous les produits fabriqués sur le marché belge.

Un nutri-score qui se généralise auprès des consommateurs

C'est le début, le lancement d'une campagne visant à ce que l'utilisation du nutri-score se généralise auprès des consommateurs et aussi pour que les fabricants améliorent leurs produits, ce sont les deux enjeux majeurs du lancement du nutri-score. Il ne faut pas partir avec le parti pris qu'ils vont mal faire. Il faut plutôt se dire que les fabricants de denrées alimentaires vont faire de leur mieux ou vont utiliser les outils de calcul qui sont mis à disposition et vont donner des nutri-score qui sont les mieux. On a toujours les moyens de contrôler, quand c'est vert ça peut s'apparenter à une allégation et l'Afsca est responsable dans le champ d'application de ses compétences des allégations et de l’étiquetage nutritionnel sur les emballages. Donc il y a un levier de contrôle à ce niveau-là. Le SPF Economie, on ne peut pas tromper les consommateurs. Et enfin Santé Publique France qui est derrière et qui est propriétaire de la licence, et qui peut sanctionner du base du règlement d'usage.