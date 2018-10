Le bicarbonate de soude, aussi efficace sur les animaux domestiques

Hubert est tellement devenu Monsieur Bicarbonate qu'on le copie partout... Mais il a plus d'un tour dans son sac, car s'il y a bien un domaine où l'on a oublié l'efficacité du bicarbonate, c'est sur les animaux domestiques...

En effet, le bicarbonate de soude est un indispensable à avoir dans votre maison si vous avez des animaux. Il y a des dizaines de possibilités, mais nous allons en aborder que quelques unes. Elles vous feront gagner de l'argent et vous éviteront d'utiliser des tas de produits chimiques, c'est toujours mieux si vous n’utilisez que le bicarbonate alimentaire pour entretenir vos animaux. Mais au final, quels sont les problèmes que l'on a quand on a un chien? Son poil ne sent pas bon, il a parfois des puces, son panier sent parfois mauvais...

Pour chiens et chats

Un chien cela sent en effet parfois mauvais... Pour le laver, essayez le bicarbonate de soude : Saupoudrez uniformément la poudre sur la fourrure de votre chien et laissez agir pendant deux heures. Lavez-le ensuite avec un bon bain puis brossez-le délicatement. Son poil sera bien plus doux et brillant. Cela éloignera aussi insectes et mauvaises odeurs. De fait le bicarbonate de soude repousse les insectes et notamment les puces. Utilisez le aussi comme shampoing sec : Faites bien pénétrer la poudre entre les poils de votre animal et laissez reposer quelques minutes avant de le brosser. Pour le panier : Saupoudrez juste le fond du panier et son coussin avec du bicarbonate et les mauvaises odeurs disparaîtront et les parasites seront chassés.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour assainir la litière de votre chat. Avant de mettre une nouvelle litière, tapissez le fond du bac avec le bicarbonate, vous assainissez ainsi la litière, et vous éliminerez les émanations d’urine avec le bicarbonate de soude. S'il fait pipi sur une surface, pulvérisez-la avec un mélange d’eau et de bicarbonate de sodium (1 litre d’eau pour 60 grammes de poudre) et les mauvaises odeurs s’évaporeront. Pour les taches sur les meubles : nettoyez d’abord la tache avec du vinaigre blanc puis saupoudrez-la de bicarbonate. Laissez agir une journée puis venez enlever l’excédent de poudre. L’odeur et la tache devraient disparaître. Dans le cas contraire, renouvelez l’opération.

Pour nettoyer la cage du hamster et du canari vous pouvez également utiliser une éponge humidifiée et saupoudrée de bicarbonate, nettoyez-en les barreaux et le bac avant d’en refaire un nid douillet.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...