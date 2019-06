La Wallonie, terre d'adoption des radars

Ils poussent comme des champignons ! La Wallonie est en train de devenir la terre d’adoption des radars. Ils se sentent ici comme chez eux… On apprend ce matin que 166 nouveaux radars vont être installés en Wallonie d’ici 2020. Ce qui fait quasi de nous les champions du monde. C’est deux fois plus que la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

Moins de 200 tués en 2020

De quoi pousser un cocorico ? Nous avons posé la question à Pierre-Laurent Fassin, porte-parole de l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière. Pour lui, il faut être fiers que la lutte contre les accidents de la route soit poursuivie. L’objectif principal, c’est moins de 200 tués en 2020. Il y a une progression qui va dans le bon sens depuis 2011-2012 où on était à plus de 400 tués. En 2018-2019, on est en dessous des 260, donc cela porte ses fruits, et la politique de répression avec beaucoup plus de radars est efficace. En plus, les Wallons pensent que les radars sont utiles pour la sécurité routière. On a peut-être tendance à râler quand on en voit sur les routes, mais la moitié des Wallons pensent que c’est tout de même efficace et qu’il faut qu’il y en ait pas mal sur nos routes.

20 à 25 accidents par an évités grâce aux radars

Il n’y a pas de classement, de 'hit parade' au niveau des différents types de radars. Mais la réflexion qui est opérée, c’est de les mettre aussi à des endroits où il y a beaucoup d’accidents. Ce sont aussi les critères qui sont définis pour pouvoir placer des radars. Il faut qu’il y ait eu un non-respect de la vitesse objectivée par minimum trois semaines de tests sur l’endroit où l’on souhaitait mettre un radar. Il faut un maximum d’un radar par 4 000 habitants, donc il y a une série de critères. Les radars ne sont pas placés n’importe où, il y a aussi une demande qui doit être faite par la zone de police. C’est cette dernière qui demande à la région wallonne de pouvoir disposer d’un radar. C’est assez ventilé sur le territoire et en fonction du type de radar.

Les radars n’ont pas été mis sur des endroits où l’on sait que la vitesse est partout la même et qu’il n’y a pas de risque d’accident. Tout a été fait de manière intelligente sur base d’un contrôle et d’un avis de la police. C’est déjà très objectif. Enfin, il faut savoir que le nombre d’accidents dans la zone de danger où sont situés les radars est de 15 à 20% inférieur s’il n’y avait pas de boîtier. En termes d’effectifs d’accidents, on sait qu’on peut éviter entre 20 à 25 accidents corporels par an avec la présence de radars. C’est d’abord et avant tout une mission de sécurité routière avant une mission financière.