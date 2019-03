La réalité virtuelle pour faire voyager les seniors

C'est une chouette nouveauté pour nos seniors. En effet, en vieillissant, les seniors qui résident en maison de repos n'ont plus vraiment l'occasion de voyager... Pour changer cela et mettre du soleil dans leur vie, la société Tamia Reality propose une solution en amenant des casques de réalité virtuelle dans les maisons de repos.

A la plage, à la montagne,...

Nous avons appelé Adrien Monnoyer, le patron de cette agence de contenu immersif. Il explique notamment qu'ils ont récemment testé l'expérience dans une maison de repos à Ottignies. C'est tout d'abord l'agence en elle-même qui est allée vers ces personnes âgées pour leur proposer cette "activité", et elles ont été totalement ravies! L'idée est de réellement permettre aux seniors de voyager de façon ultra simple. Il suffit de mettre un casque de réalité virtuelle et grâce à cela, on peut se déplacer n'importe où : à la plage, à la montagne, on peut aller dans n'importe quel lieu qu'on veut visiter. Parmi les propositions, l'Afrique est celle qui a eu le plus de succès. Les seniors avaient la possibilité de faire un safari au milieu des éléphants, des buffles et des crocodiles... Ils ont expliqué qu'ils ont adoré l'expérience.

Avec ce contenu proposé, Adrien Monnoyer explique également qu'il faut rester prudent. Au début de la réalité virtuelle, les personnes étaient souvent malades car les montagnes russes étaient souvent proposées. Mais par contre, si on propose de se poser au bord d'une plage grâce à cette technologie, les risques d'être malade sont très faibles.

Au niveau des prix, pour une activité de deux heures, cela tourne autour des 300 euros. Mais la proposition qu'Adrien propose est plus pérenne, c'est à dire que la maison de repos peut acheter son propre casque et ensuite, ce dernier donne une formation d'une demi journée pour que les casques puissent être utilisés dès qu'ils le souhaitent.