La couille... de Suisse: un plat entre tradition et dérision

À première vue, la couille de Suisse est une pâte à pain. De la farine, du lait, des œufs, du sucre, du sel et de la levure. On pétrit et on laisse reposer le tout histoire qu'elles gonflent lentement mais sûrement.

Claudine Van Oudenhove, patronne de la taverne restaurant "Le 1928" à Soignies est intarissable sur le sujet: "Dans la région de Binche, on aime bien deux petites bien rondes. Mais, ici, on préfère un gabarit un peu plus grand. Ces couilles vont monter pour donner un certain volume dans l'assiette". Vient ensuite l'opération délicate: la plongée des couilles dans l'eau bouillante. Reste à napper le plat d'une sauce au beurre et à la cassonade. Et les couilles de Suisse sont enfin prêtes.

Ça, c'est le premier regard. Mais, en réalité, les principaux ingrédients de la couille de Suisse sont le folklore, le patrimoine et surtout la dérision.