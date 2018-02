L'ostéopathie est valable aussi pour les animaux...

Médor boite, Félix s'essouffle quand il court dans le jardin... Vous voulez éviter les médicaments pour votre chien ou votre chat? Pourquoi ne pas faire appel à un ostéopathe vétérinaire? L'ostéopathie pour humains on connait bien, on est nombreux à soigner nos douleurs articulaires en se faisant palper. Mais pour les animaux, c'est assez récent.

Coralie Duys, vétérinaire, s'est lancée dans l'ostéopathie pour animaux. Mais pourquoi se lancer dans une telle formation? Elle raconte comment l'idée lui est parvenue : " J'ai toujours eu l'impression que la médecine n'était pas suffisamment complète et au bout d'un moment, le tour des médicaments est fait. J'ai donc cherché d'autres alternatives, je me suis renseignée et j'ai commencé cette formation. Je me suis rendue compte que c'était très complémentaire, et que cela permet de réduire les médicaments. Et puis surtout, ça permet de résoudre des problèmes sans passer par des médicaments, ce qui est très intéressant dans certains cas ".

Quand les médicaments ne servent à rien...

En général, les gens vont chez un ostéopathe avec leur animal car ils tournent en rond avec des médicaments classiques, ils voient que leur animal va bien et qu'ensuite il rechute. Ils sont donc un peu perdus et cherchent d'autres solutions. Ce sont surtout les propriétaires de chiens qui font appel à ce genre de pratiques car leur chien souffre de rhumatismes, ou de boiterie. Il peut aussi y avoir des soucis de comportement car parfois des blocages peuvent provoquer des grosses douleurs et l'animal va changer de comportement. A ce moment-là l'ostéopathie peut agir car forcément, les médicaments ne font rien.

... il existe des points d'acupuncture et des points de libération de tension

Une séance dure environ une heure. Il y a des techniques qui permettent de ne pas "croquer" l'animal, et l'animal se croque alors lui-même. Il existe des points d'acupuncture et des points de libération de tension qui permettent de détendre suffisamment l'animal, et à un moment donné, il va faire un mouvement qui va le soulager et qui permet un "croquement".

Si votre animal est donc souffrant mais que les médicaments n'ont pas d'effets, n'hésitez pas à faire appel à un ostéopathe animalier...

