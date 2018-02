L'orange reste une importante source de Vitamine C

Le carnaval de Binche a peut-être mis la clé sous le paillasson... Ce n'est pas pour autant le cas pour d'autres régions, qui vont suivre dans les prochaines semaines. Et c'est notamment l'occasion de rappeler que les oranges font souvent le bonheur des petits et grands. Mais d'où vient ce fruit? Et quelles sont les principales variétés que l'on peut trouver sur le marché? Robert Rémy donne quelques conseils...

Il précise qu'aujourd'hui, on trouve essentiellement les oranges aux États-Unis, en Floride surtout et au Brésil. A eux deux, ils produisent deux tiers de la production totale des oranges dans le monde, soit 50 millions de tonnes par an. Chez nous en hiver, elles proviennent d'Espagne, du Maroc et d’Israël. En été, c'est principalement du Brésil et d'Afrique du sud.

Parmi les différentes variétés d'oranges que l'on retrouve, il y a :

les oranges méditerranéennes : oranges peu amères, contiennent généralement des pépins. Par exemple les Valencia.

les oranges sanguines : semblables aux méditerranéennes, mais avec une pulpe et du jus rouge, d'où leur nom.

les oranges Navel : oranges plus grosses, sans pépins, avec une sorte de "nombril" à la base du fruit. Celles-ci sont moins conseillées pour le jus car elles le rendent amère.

L'orange couvre nos besoins quotidiens en vitamines C

L'orange est une importante source de vitamines C, de fibres et d'apports en antioxydants. En moyenne, ce fruit couvre tous nos besoins quotidiens en vitamines C. Concernant les résidus de pesticides, ce sont souvent des fongicides qui sont utilisés à la fois pendant la culture et après la cueillette pour éviter le développement de moisissures. Et heureusement, ces fongicides n'atteignent jamais la chair de l'orange... Si vous utilisez la pelure pour par exemple une préparation de marmelade ou de tarte, il vaut mieux utiliser des oranges bio.

Si vous pressez des oranges fraîches pour boire le jus le lendemain, pas de problème! La teneur en vitamines C est relativement stable dans le temps. Rien ne vous empêche donc de le préparer la veille au soir pour le lendemain matin. Pour la conservation, conservez plutôt vos oranges à dix - douze degrés. Vérifiez également qu'il n'y a pas de fruit qui commence à moisir à proximité car la contamination peut être très rapide. Enfin , si les oranges sont emballées dans du papier, mieux vaut les déballer pour mieux les conserver...

