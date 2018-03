L'autre prix des fromages de l'autre côté de la frontière...

Beaucoup de Belges qui habitent près de la frontière française le savent : c’est parfois bien moins cher de faire ses courses en France… Notamment c’est connu pour les boissons, le vin ou même l’eau mais aussi semble-t-il pour les fromages... On s’est donc livré à un petit comparatif de quelques prix de fromages entre la France et la Belgique…

Nous avons donc acheté du fromage dans la même enseigne qu’on peut retrouver de part et d’autre de la frontière en l’occurrence "Carrefour" et on a choisi des magasins de même type c'est-à-dire des hypermarchés en l’occurrence celui de Maubeuge et celui de Mons (au centre commercial des Grands Prés), deux magasins situés donc à seulement 20 km l’un de l’autre…

Sur un plateau

Côté français : un plateau de cinq fromages avec du Comté, du Roquefort, du Chaussée aux moines, du Rocamadour et du Reblochon…

On a trouvé exactement les mêmes fromages à Mons pour constituer un plateau belge équivalent en prenant soin, évidemment, de choisir chaque fois les mêmes marques et les mêmes quantités pour comparer ce qui est comparable. Par exemple deux blocs de 350 g de Comté Entremont, deux barquettes de 100 g de Roquefort Société ou deux paquets de Chaussée aux moines de 340 g.

Des surprises de taille

Pour chaque fromage, le prix s'avère toujours moins élevé en France qu’en Belgique. Parfois les différences sont légères mais parfois très grandes… Voilà le bilan de ces courses fromagères :

350 g de Comté en France 4,20 euros, et en Belgique 8,49 euros soit 4,29 euros plus cher;

Reblochon de Savoie (450g) en France 6,30 euros, en Belgique 7,19 euros soit 89 centimes plus cher;

100 g de Roquefort Société 1,96 euros en France, 4,89 euros en Belgique soit 2,93 euros plus cher;

Le Chaussée aux moines 2,39 euros à Maubeuge, et 5,99 euros à Mons, soit 3,60 euros plus cher;

Et le Rocamadour 2,37 euros en France et 3,99 euros en Belgique, soit 1,62 euros plus cher.

Et au passage à la caisse : le plateau acheté en France a coûté au total 17,22 euros et le plateau belge 30,55 euros!

Des facteurs locaux comme explication

Pour expliquer ces différences, Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour Belgique, répond:

"Les coûts de production et d’achat, ainsi que les coûts de distribution, la logistique, la zone de chalandise, les taxes (emballage, transport, emploi, TVA, accises, …) et la concurrence déterminent tous le prix de vente d’un produit. Celui-ci dépend donc de beaucoup de facteurs locaux.

Il ne suffit donc pas de calculer la différence et de se dire que celle-ci va directement dans les poches du distributeur.

C’est pour cela que vous aurez sûrement également noter des différences de prix dans le sens inverse".

Pour compléter ce petit comparatif, on s’est demandé si entre régions de vente chez nous, il y avait également des différences de prix mais, non, que ce soit dans les hypermarchés de Mons, Namur (Jambes) et Wavre, les prix de nos fromages étaient les mêmes au centime près.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...