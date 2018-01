Izycar : un car-wash à domicile

Votre voiture est sale et vous n'avez pas le temps d'aller au car-wash ? Pas de problème, il existe une société qui s'est lancée dans le car-wash à domicile. A la maison, au bureau,... Izycar se déplace où vous voulez !

Nour-Amine Mankouri, co-fondateur d'Izycar, explique le fonctionnement de la société. Il précise que lorsqu'on se rend au car-wash, on ne sait jamais pour combien de temps on est parti. On peut tomber derrière deux personnes, comme huit personnes... Ils ont donc voulu proposer une alternative. Ensuite, ils ont voulu éviter le plus possible le gaspillage d'eau. En effet, que ce soit à la maison ou au car-wash, la consommation d'eau est énorme. " Avec Izycar, nous avons réussi à faire un car-wash total d'un véhicule intérieur-extérieur avec l'équivalent d'une canette, soit 33cl ", déclare Nour-Amine Mankouri .

Des produits biodégradables et écologiques

Chez Izycar, ce sont des produits d'une société française qui sont utilisés. Ils sont biodégradables et écologiques. Ce sont simplement des pulvérisateurs avec un simple chiffon en microfibre pour pouvoir sécher la voiture. Tout dépend de la saleté qu'il y a sur la voiture, bien entendu. En moyenne, six à huit chiffons sont utilisés pour un véhicule total.

En ce qui concerne les prix, comptez 19,99€ pour un car-wash à domicile. Izycar se déplace là où le véhicule se trouve. Le nettoyage prend plus ou moins une demi-heure voire 45 minutes pour un nettoyage extérieur et ça peut aller jusqu'à 1h15 pour un lavage intérieur et extérieur, où vous devrez compter 29,99€.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Izycar.

