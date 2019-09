Frédéric, l'homme qui offre des pneus aux plus démunis

C’est la belle histoire du jour. On connaissait les restaurateurs qui offrent parfois des repas aux démunis, ceux et celles qui ont tendu la main pour un logement. Il y a aussi l’homme qui offre des pneus aux plus démunis. Frédéric est installateur de pneus à Ben-Ahin, mais dès qu’il peut, il se transforme en "père noël du pneu".

Frédéric a 45 ans et possède une centrale de pneus installée dans le centre de Huy depuis un an et demi. Avant cela, il était en service mobile partout en Belgique. Avec son camion, il se rendait chez les personnes pour monter des pneus, à domicile donc. C’est en étant chez ces gens qu’il s’est rendu compte du peu de moyens dont disposaient certaines personnes, des gens réellement moins chanceux. " Un jour, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose, car j’avais vraiment de la peine à faire payer certaines personnes. C’est arrivé comme ça, un jour je suis tombé sur un lot de pneus d’occasion, que j’ai racheté à bon prix. Je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose avec. Depuis des années, je me mets à chaque fois un but, à noël : j’essaie d’avoir 8 bons pneus, 2 par famille. Ce ne sont pas toujours les mêmes dimensions, mais je fais au moins des heureux " explique Frédéric.

Des pneus hiver pour celui qui en a le plus besoin

Quand les clients de Frédéric viennent dans son garage pour changer des pneus et proposent à Frédéric de les garder, il accepte et les met de côté. Même s’ils ne peuvent plus faire plus de 10 000 kilomètres, c’est toujours ça de pris. Ensuite, c’est là que Frédéric va sur Facebook pour poster une petite annonce telle que "Pneus Guisse vous offre des pneus hiver, pour celui qui en a le plus besoin". Evidemment, comme partout, il y a des profiteurs. Mais il prend le temps de discuter avec les intéressés avant de choisir ceux qui en auront le plus besoin d’après lui.

" Un jour, quand j’avais encore mon petit atelier à Wanze, des personnes sont venues. J’ai réellement vu des gens malheureux, avec un petit enfant dans les bras. Cela m’a beaucoup touché, j’ai monté leurs deux pneus, deux pneus avant. C’était à l’approche des fêtes… Le garçon roulait vraiment sur les fers. Quand j’ai regardé l’enfant, j’ai demandé à la dame si elle n’avait pas un siège pour cet enfant. La dame m’a répondu que non, que la vie est chère… Mais dans ma camionnette, j’avais le siège de ma petite fille. J’ai tellement été ému, que j’ai donné le siège qui était dans ma camionnette " raconte-t-il à nouveau. Depuis qu’il s’est installé en fixe dans son garage à Huy, il peut d’autant plus se permettre d’aider les personnes dans le besoin. En effet, c’est plus facile d’entreposer les pneus. Après avoir lu et répondu à une annonce postée sur Facebook, les plus démunis peuvent donc se rendre chez Frédéric, qui changera les pneus et en fera le montage gratuitement.

Une affaire de batterie

Cette semaine, c’est à une batterie que Frédéric a eu affaire. De fait, mercredi une dame et son enfant atteint d’autisme sont arrivés au garage. Voyant la maman qui tentait de maintenir la barque à flot, le cœur de Frédéric s’est serré. Mais il n’avait pas la bonne dimension de pneus à donner… La dame lui a alors demandé de se renseigner pour un achat neuf, mais hors de question pour notre garagiste ! Il a fouillé ses stocks de pneus à vendre et lui a trouvé ce qu’il fallait. Sauf qu’après le montage, au moment de redémarrer la voiture, pas moyen de le faire. " Elle m’explique que la batterie est morte depuis un an, et que c’est sa voisine qui a acheté des câbles. La voisine, aussi malheureuse que cette dame, prend les câbles, ouvre le capot de la voiture et met les câbles pour faire démarrer la voiture… Notamment pour conduire l’enfant autiste de la dame pour ses soins ".

Frédéric a voulu trouver une nouvelle batterie pour cette dame, du coup il a posté une annonce sur Facebook pour trouver une nouvelle batterie pour la famille. Les dons ont fonctionné, et il y a aussi un de ses amis qui a dit avoir une batterie dans un autre garage. C’est donc une nouvelle batterie que Frédéric a monté pour la famille. En plus de cela, les dons sur Facebook seront entièrement reversés à la famille dans le besoin.