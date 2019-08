Franky Zapata, l'homme volant, présent au Grand Prix de Belgique - © Sjo - Getty Images

Franky Zapata, l'homme volant, présent au Grand Prix de Belgique - On n'est pas des pigeons -... La sensation du week-end, c’est le Grand Prix de Spa Francorchamps. Et la sensation dans la sensation, c’est la présence de Franky Zapata ! En effet, l’homme volant qui a traversé la Manche le 4 août dernier vient se mesurer à la Formule 1. Il se mesurera à une Red Bull et il annonce même que l’an prochain, il pourrait gagner la course !