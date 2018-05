Fonds de commerce: la peur de la maladie

C'est un problème dermatologique qui a fait basculer une téléspectatrice de 32 ans dans une autre dimension... Pour se soigner, elle est allée voir un consultant en bioénergie, spécialiste des huiles essentielles. Mais la séance ne s'est pas tout à fait passée comme prévu.

"Il m'a dit qu'il devait me faire un bilan médical, précise notre témoin qui préfère rester anonyme. Pour ce faire, il se sert d'un pendule qu'il fait aller au-dessus d'une feuille pendant trois heures. Et le résultat est effrayant. Il m'a dit que j'allais mourir dans huit ans, que j'allais avoir la maladie d'Ehlers-Danlos, que j'avais plus qu'un rein qui fonctionnait et que j'étais stérile...". Ces mots terribles, on peut les retrouver dans le rapport de dix pages que nous avons gardé pour pouvoir le comparer avec celui qu'on obtiendrait après notre rendez-vous avec le consultant. Car nous avons demandé à le rencontrer. Mais comme il dit avoir un agenda rempli, il a fallu attendre deux mois...

Soit. Le jour J, nous y allons en caméra cachée, en faisant croire qu'on est intéressé par son pouvoir. D'entrée de jeu, il se présente, sûr de lui. "Je peux guérir des maladies auto-immunes et faire de la régénérescence. Je peux faire des choses que la médecine ne sait pas... Elle est très limitée, vous savez. Et ça ne sert à rien d'aller voir un médecin car il ne verra rien. Moi si. Je peux vous prédire les maladies que vous aurez mais surtout, je peux vous empêcher de les avoir avec mon traitement". Le ton est donné. L'homme qui a l'air bien sous tout rapport est arrogant et surtout très dangereux. Car il croit à ce qu'il dit. Il est convaincu de sa supériorité sur la médecine. Lui et lui seul pour vous sauver. "Je connais un jeune de 21 ans qui a des pertes de mémoire. A Mont Godinne, personne n'a su lui dire ce qu'il avait alors que moi, j'ai trouvé. Cela l'a soulagé de savoir qu'il avait Alzheimer. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, ce n'est pas grave... Il y en a qui n'y croyaient pas non plus. Et puis, cinq ans plus tard, ils reviennent avec LA maladie en question et me disent: si seulement, je vous avais écouté... Malheureusement, quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard".

Le gourou aux allures de médecin

Le discours ne laisse pas de place au libre-arbitre. L'homme veut clairement exercer une emprise psychologique sur la personne qu'il a en face de lui. Et il la regarde à peine... Pendant trois heures, il se concentre sur son pendule qu'il fait aller au-dessus du bio-mètre de Bovis (réglette représentant les taux vibratoires d'une personne). Le résultat en caméra cachée est aussi interpellant. Sans toucher et sans prise de sang, il annonce les pires maladies qui soient, en l'occurrence ici, la maladie de Charcot, la maladie d'Ehlers-Danlos ou encore un AVC hémorragique. Tout ça est assorti de dates précises et de certitudes. "Vous ne l'aurez pas parce que je vais vous traiter. Mais avant de prendre les huiles essentielles, il faut rééquilibrer votre organisme avec des oligo-éléments et des vitamines". Le rapport est formel et sans appel. La prescription est la même que celle du témoin qui nous avait alerté. "Surtout, ne la montrez pas à un pharmacien de quartier car il n'y connait rien. Allez sur internet, c'est beaucoup mieux". Ce que le charlatan ne dit pas, c'est qu'il veut éviter des interférences. Il doit être votre seule repère médical. Grand danger donc, il n'a aucune compétence en la matière même s'il est très doué pour vous faire croire le contraire en sortant des mots médicaux très compliqués.

La bioénergie, c'est quoi?

Attention, la prescription n'est pas dangereuse si on la prend quelques temps mais... En tout, il faut ingérer 80 gélules par jour. Budget: quelques 200 euros par mois. C'est loin d'être donné. Et surtout, c'est excessif. Pour avoir besoin de tout ce qu'il recommande, il faudrait selon un pharmacien du Brabant wallon, "être en grande carence ou très âgé". Le charlatan pratique un exercice illégal de la médecine. C'est grave, quand bien même il ne demande que 50 euros pour trois heures de "travail". Un moment spécial aux limites du délire qui n'a rien à voir avec la bioénergie. Officiellement, c’est une forme de psychothérapie originale qui combine travail corporel à une approche verbale. Élaborée aux Etats-Unis au début des années cinquante, elle est basée sur la théorie analytique de Sigmund Freud et sur les travaux et la théorie de la bioénergie de Wilheim Reich. En Belgique, elle est représentée par la Sobab, la Société Belge d’Analyse Bioénergétique, fondée en 1976 autour d’un projet de formation de 5 ans d’études. Du sérieux donc, mais le problème, comme le précise la présidente de la Sobab, c’est que "certains se revendiquent de la bioénergie et en font n’importe quoi".

Conclusion après enquête

Dans le genre "dérive sectaire en matière de santé", l'homme en est un bel exemple. Attention donc à ne pas tomber dans le piège. Si quelqu'un vous dit, sur base d'un pendule, que vous êtes mourant, une solution: fuyez et prenez du recul. Ici, en toute logique, le pendule aurait dû s'agiter dans tous les sens avec les deux caméras cachées dans la pièce. Mais non, il n'a rien détecté. Autre anomalie constatée: le charlatan porte un appareil auditif. Étrange pour quelqu'un qui dit qu'il peut tout guérir avec ses huiles essentielles, n'est-ce pas?

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.