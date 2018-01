Flair Food : C'est bon pour mon chien ? (Best of)

Les aliments pour chien, c’est un gros business! Il faut savoir qu’il y a, en Belgique, 1 million 800 chiens et ces toutous, bien sûr, il faut les nourrir. C’est pourquoi les industriels du secteur se frottent les mains. Ils rivalisent d’arguments pour vous convaincre que leurs croquettes ou leur pâté est le meilleur pour Youki. A côté des grandes marques, de petits producteurs tentent de se faire une place sur le marché. C’est le cas d’une toute petite société de Braives, en Hesbaye liégeoise. Pour se distinguer des produits industriels, elle vient de commercialiser un produit 100% naturel. Tellement naturel qu’il peut même être consommé par l’homme.

Une sorte de muesli à base de céréales

Flair Food, c’est le nom de ce produit 100% naturel, c’est une sorte de muesli. Son concepteur, Gerald Heine, n’est pas peu fière de nous le présenter. Il est composé de mais, d’orge, de carottes, de poireaux et d’huile de poisson. Cet aliment est très complet pour le chien, nous assure Monsieur Heine. La recette, c’est le fruit des observations d’un comportementalisme animalier, Jean-Luc Dossche. Ce dernier nourrit ses chiens essentiellement avec des céréales, très peu de viande. Au menu dans les gamelles, chez lui, jamais au grand jamais de croquettes. Le chien, nous dit-il, n’est pas un "croquettivore". J’ai observé que lorsque les chiens attrapent un lapin ou un pigeon, ce qu’ils mangent, en premier lieu, ce sont, par exemple, les carottes prédigérées de l’animal. Le chien ne recherche pas d’abord les protéines. " Je pense, dit-il, que les gens se trompent en gavant leur chien de viande. De plus, j’ai noté qu’il valait mieux se débarrasser de l’excès d’amidon car cela facilite la digestion pour les chiens ". C’est ainsi qu’avec la collaboration de Gérald Heine, il a mis au point un aliment censé être l’idéal pour les toutous.

Mais ce produit plaira-t-il au palais délicat des chiens? Pour le savoir, nous avons soumis Kala à la dégustation. Kala est une " Berger suisse " et elle est très gourmande. Nous lui avons servi une gamelle avec le muesli 100% naturel, mouillé avec de l’eau (4,20 euros le kilo) et à côté, une gamelle remplie de croquettes traditionnelles (trois euros le kilo). Ni une, ni deux, Kala s’est dirigé vers le muesli, sans y toucher, puis tout de suite, elle s’est ruée sur les croquettes. Après les avoir avalées, elle s’est jetée avec délectation sur le muesli. Son maître, Grégory Pire, constate: "je savais qu’elle aimait les croquettes, mais, pas de doute, elle semble aussi beaucoup apprécier le nouveau produit. De plus, ajoute-t-il, cet aliment me semble de bonne qualité, le concept "100% naturel" me plaît beaucoup!"…

Un aliment pas si complet que ça

Ce nouveau produit est-il aussi équilibré qu’il n’y paraît? Pour le savoir, nous l’avons soumis à une spécialiste en nutrition pour animaux de compagnie. Marianne Diez enseigne à la Faculté vétérinaire de l’Université de Liège. Contre toute attente, son verdict est pour le moins sévère. "Je suis atterrée qu’un tel produit apparaisse sur le marché", nous dit-elle. Il ne contient même pas la moitié des besoins en protéines pour un chien, pareil pour les lipides. Selon notre experte, ce produit peut être servi en tant que aliment complémentaire, mais en aucun cas comme alimentation principale. Sans quoi, promet-elle, le chien pourra développer de graves carences. Marianne Diez n’y va pas avec le dos de la cuillère. Elle préfère même de loin les croquettes industrielles. Les croquettes de qualité, explique-t-elle, sont conçues pour répondre à tous les besoins des chiens et cela ne me gêne pas du tout si même elles sont produites avec des déchets (abats)…

Pour le producteur du muesli 100% naturel, cet avis tombe plutôt mal. Mais cela ne semble pas le perturber outre mesure. "Il y a plusieurs écoles, dit-il, certains ne jurent que par les protéines, d'autres pas. Quelques vétérinaires ont d’ailleurs validé notre produit".

