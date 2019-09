Filmer pour dénoncer les incivilités des automobilistes : légal ou pas ?

De plus en plus de motards ou de cyclistes se filment dans la circulation pour dénoncer les automobilistes et leur comportement, mais aussi pour se prémunir en cas d’incidents.

En effet, si la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux, le cycliste devient responsable du traitement et donc le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est d’application. C’est donc illégal de poster une photo d’un automobiliste ou même d’une piste cyclable sur laquelle des personnes circulent sur Twitter. Pourtant, de plus en plus de gens font partie de la communauté #vélotaf. Entendez par là, les personnes qui optent pour le vélo pour se rendre au travail.

Vers une mobilité douce

De plus en plus de personnes optent pour une mobilité douce. Mais il y a ainsi de plus en plus de personnes qui alimentent, par la même occasion, cette communauté sur Twitter avec des photos et vidéos en tous genres. Mais en fait c’est quoi ce RGPD ? Aurélie Waeterinckx est porte-parole de l’autorité de protection des données et elle répond à la question. " Le RGPD, c’est le règlement sur la protection des données. C’est un règlement européen qui permet de cadrer comment des données personnelles peuvent être collectées et comment elles peuvent être traitées. Une fois que vous êtes responsable du traitement, ce que vous devez faire c’est respecter toutes les obligations et tous les principes du RGPD. Par exemple, cela veut dire essayer de minimiser les données personnelles que vous publiez. Par exemple, essayez de flouter des visages ou des plaques d’immatriculation afin que vous puissiez publier votre vidéo sans publier des données personnelles ".

Le RGPD doit bien évidemment être respecté dans son entièreté, " en ce compris notamment l’obligation d’information des personnes concernées et la nécessité d’une base légale justifiant le traitement de données ". Entendez par là le consentement préalable des automobilistes. Et si ces conditions ne sont pas respectées ? " Plusieurs sanctions sont prévues dans le RGPD. La liste est assez longue, mais dans ce cas-ci ça pourrait être par exemple que vous soyez obligé de supprimer la vidéo. Ou encore parfois on a des sanctions de type amende administrative " précise à nouveau Aurélie Waeterinckx.

#vélotaf

Pourtant, sur Twitter, il suffit de taper vélo taf pour obtenir une série de photos considérées pour le coup, comme sanctionnables. Un camion garé sur une piste cyclable, un automobiliste qui grille une priorité dans le flot de selfies et photos postées avec le #Happy. Où encore ceux qui vantent les mérites d’aller au travail à vélo, il y a çà et là des internautes qui prennent des risques, peut-être sans le savoir, en postant des photos de plaques d’immatriculation ou des visages de personnes.

Et si votre tête ou votre plaque d’immatriculation venait à se retrouver sur le Net pour illustrer un non-respect du Code de la route ou une incivilité envers les cyclistes, vous pouvez peut-être tout d’abord vous remettre en question par rapport à votre comportement sur la route. Mais si vos droits à la protection de la vie privée ne sont pas respectés, vous pouvez porter plainte auprès de l’autorité de protection des données sur ce site.