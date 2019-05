Fermes bio en Wallonie : Une augmentation de 7% en 2 ans

Le bio n’est plus un secteur de niche. En effet, 1742 fermes sont sous contrôle bio. Il y a donc une augmentation de 7% par rapport à 2017. Aujourd’hui, 14% des fermes et 10,4% des surfaces agricoles en Wallonie sont dédiées à ce type de culture. Et dans son plan stratégique, la Wallonie veut atteindre 2 000 exploitations.

La Wallonie, une terre d’élevage plus extensible

Nous avons appelé Arianne Beaudelot, chargée de mission à Biowallonie. Elle explique qu’au niveau du bio, il y a des différences entre Wallons et flamands. En Wallonie, c’est une terre d’élevage plus extensible, on voit plus de vaches dehors. C’est donc plus facile de passer le cap du bio, alors qu’en Flandre, il y a beaucoup plus d’agriculture intensive et industrielle, où le passage au bio est impossible. De plus, en Wallonie, le Ministre de l’agriculture met des moyens pour développer l’agriculture biologique, alors que pas du tout en Flandre.

Il y a un temps de conversion de deux ans pour les cultures annuelles et de trois ans pour les cultures pérennes. Il y a donc un certain temps, déjà pour que le producteur commence à mieux connaître les techniques bio, car ce n’est pas simple d’apprendre des nouvelles techniques… Et puis il faut aussi assainir le sol pour qu’il y ait moins de résidus de pesticides.

Des aides agricoles de la part de l’Apaq-W

Chaque agriculteur reçoit des aides agricoles grâce à l’Apaq-W. Pour le bio, ces agriculteurs reçoivent des aides supplémentaires. Pour une culture annuelle, c’est de l’ordre de 400 euros à l’hectare en plus. Pendant les deux premières années, puisque c’est difficile de passer au bio, car on doit vendre en conventionnel mais tout produire en bio, il y a des incitants supplémentaires de 150 euros à l’hectare.

Un agriculteur touche plus en agriculture bio, mais il a aussi plus de dépenses. Il y a déjà plus de main-d’œuvre, car il faut désherber mécaniquement. On peut mettre moins de poules et de vaches à l’hectare, donc les rendements sont moindres. Ils gagnent mieux leur vie, mais il faut savoir qu’en conventionnel ils ne gagnent pas leur vie… Chez Biowallonie, ils sont donc pour que le bio soit accessible à un maximum de consommateurs, et aussi pour que les producteurs en bio continuent à bien gagner leur vie…