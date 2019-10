Faut-il remettre les distributeurs d'argent dans les magasins ?

Deux députés N-VA font la proposition alors que les distributeurs en supermarché avaient disparu. En effet, le SPF Intérieur menaçait les magasins d’une amende de 25 000 euros s’ils continuaient à les utiliser sans respecter le règlement : à savoir confier le transport d’agent du coffre vers le distributeur à une société spécialisée dans les transports de fonds. Chose que, vu le coût que cela représentait, peu d’exploitants faisaient.

Aujourd’hui, ces deux députés demandent qu’on autorise le réapprovisionnement des distributeurs par le personnel du magasin. A deux conditions quand même : ne pas dépasser les 10 000 euros et avoir un distributeur dans un espace intérieur pouvant être fermé.

La proposition a suscité des réactions positives, d’autres plutôt négatives. Du côté positif, Coméos, le représentant des commerces et services en Belgique, se réjouit de cette proposition. Selon Hans Cardyn, le porte-parole, c’est une bonne chose que le commerçant puisse être le patron de son propre magasin. C’est un service pour les clients. Coméos ne voit pas non plus de problèmes de sécurité, sachant que les montants resteront assez limités.

Du côté syndical, ce n’est pas la même chose. Myriam Delmée, vice-présidente du Setca : " Je mentirais si je vous disais que j’ai déjà pris connaissance de ce texte de projet de loi. J’ai envie de dire que c’est une première réaction mais qui mériterait une analyse un peu plus approfondie. Je suis assez dubitative sur des assouplissements de la loi car ce qui va arriver, c’est que dans les magasins, cela va introduire une charge de travail supplémentaire. Et dans les magasins, on peut déjà retirer de l’argent via les caisses et avec des mécanismes sécurisés pour le personnel, et qui rentre dans leurs fonctions ".

En supprimant leurs propres distributeurs, les banques forceraient l’usage du paiement électronique

Un avis selon lequel, a priori, les magasins ne sont pas le lieu où l’on retire de l’argent, d’autant que les mesures de sécurité s’étiolent. " Après, je ne peux pas non plus m’empêcher de penser qu’on arrive à ce genre de proposition de loi car les banques manquent surtout à leur devoir en termes de présence d’automates un peu partout. C’est surtout ça qui pose problème, le service bancaire assuré à la population est de plus en plus ténu et c’est de plus en plus compliqué de trouver une source d’argent papier, puisque le nombre de distributeurs est en train de décroître de manière importante " ajoute Myriam Delmée.

En supprimant leurs propres distributeurs, les banques forceraient l’usage du paiement électronique. Sans tenir compte des personnes qui préfèrent le liquide ou qui n’ont pas de carte de banque.

Selon le Setca, à chacun donc de prendre ses responsabilités. Aux banques donc de proposer des distributeurs qui ne devraient pas être gérés par les magasins.

Difficile à imaginer peut-être dans une société où les supermarchés assument de plus en plus le rôle de prestataires de services publics. En proposant des points relais ou des points de vente postaux.