Faire son plein d'essence avec son smartphone

Désormais, on peut payer son plein d’essence avec son smartphone et c’est une première en Belgique! C’est chez Dats24, la pompe de Colruyt. Pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser l'application Xtra. Vous cliquez sur "faire le plein" et vous êtes géolocalisé. Vous introduisez votre numéro de pompe et puis enfin, on peut sortir de la voiture et faire le plein. Puis on sen va... et le montant est débité le lendemain.

L'application géolocalise le numéro de pompe

Marteen Van Houdenhove, Communication & PR Management de Dats24, explique que l'application géolocalise directement la station dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous allez faire votre plein. A ce moment-là, il suffit de cliquer sur l'onglet "faire le plein", de choisir le numéro de pompe. Ensuite vous laissez le smartphone dans la voiture, et vous sortez pour faire le plein.

L'application fonctionne comme pour la carte Xtra, c'est-à-dire par domiciliation. Vous avez donc une fonction de paiement qui est activée auparavant, après vous pouvez faire votre plein avec votre smartphone. Tout se fait automatiquement, le lendemain l'argent est débité de votre compte bancaire. Lorsque vous raccrochez le pistolet de la pompe à laquelle vous êtes, c'est à ce moment-là que le prochain client peut faire son plein. Ce ne sera bien sur pas votre compte qui sera débité.

Dats24, le premier pour cette innovation

Pour utiliser l'application, il faut posséder la carte Xtra (actuellement, plus de 4.000.005 personnes ont cette carte). Il faut télécharger l'application Xtra et puis faire le plein est possible. Cela fonctionne dans les 126 stations du pays.

Le principe se développe de plus en plus dans d'autres pays. Ce qui a été fait dans ce cas-ci, c'est que plus de 1.000 clients Dats24 qui faisaient déjà leur plein là-bas ont été interrogées pour connaître leur expérience. Ces informations là ont été utilisées pour un service réellement orienté clients. Sur le marché belge, Dats24 reste le premier pour cette innovation.