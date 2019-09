Facturer un supplément pour une rondelle de citron : est-ce légal ?

Si vous avez l’habitude de commander un Perrier ou un Coca avec une rondelle de citron, soyez vigilants ! À Paris, une journaliste s’est retrouvée avec 50 centimes de supplément par rondelle de citron rajoutée dans son verre d’eau pétillante. Et c’est légal.

En Belgique, c’est la même chose. Un restaurateur est en droit de demander au client de payer un supplément à partir du moment où c’était clairement affiché. Thierry Neyens, président de la fédération Horeca Wallonie : " S’il est clairement indiqué qu’un supplément sera facturé pour une demande spéciale, le commerçant est protégé. Traditionnellement, en Belgique, on sert avec des glaçons et du citron. Mais si on se retrouve avec un excès du consommateur qui redemande un seau de glaçons et un demi-citron, la première commande est d’un montant relativement ridicule et bas. Mais si les choses ont été dites et écrites préalablement, le commerçant est libre d’annoncer un supplément. Celui-ci doit vraiment être annoncé ".

Si le prix de base était ridicule et bas, ici, à 7,50 euros la bouteille de Perrier… On ne parle plus vraiment de prix dérisoire. C’est cher. Mais c’est Paris, au Bistrot de la Tour dans le 15e arrondissement. Thierry Neyens explique : " On peut comprendre que cela soit excessif, maintenant on peut voir dans quel lieu. Il y a des lieux qui ne vont pas du tout privilégier la fidélisation du consommateur, et il y a des endroits, comme partout dans le monde, où le client risque de se faire piéger ".

On demande une rondelle de citron pour le coca : il faudra payer 50 centimes en plus ! Jamais vu ça de ma vie !

Si la photo de l’addition salée a été partagée plus de 3 000 fois et likée près de 8 000 fois sur Twitter, qu’elle a beaucoup fait réagir, la pratique n’est pas nouvelle. Sur la page Tripadvisor du lieu, un internaute commentait déjà le 9 mars dernier sa découverte : " On demande une rondelle de citron pour le coca : il faudra payer 50 centimes en plus ! Jamais vu ça de ma vie ! ".

Nous avons appelé le SPF Economie, son porte-parole rappelle la règle : le restaurateur est libre de fixer " des suppléments facturés " à condition qu’il en informe ses clients. En matière de droits et devoirs du restaurateur, Thierry Neyens résume : " Il y a la protection du consommateur, il y a le fait de se réserver une certaine liberté dans les recherches de l’exploitant, de facturer à un moment donné un supplément lorsqu’on peut se retrouver avec un excès de la part du consommateur. Sinon, tout est permis et tout supplément est offert ".

Alors la prochaine fois que vous commanderez une rondelle de citron dans votre boisson, vérifiez bien les petites lignes en bas de la carte des consommations qui peuvent indiquer que " le supplément citron, sirop, ou lait coûte 50 centimes ".