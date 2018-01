Épidémie de grippe prévue aux alentours du 15 janvier en Belgique

Nez qui coule, gorge irritée ... Vous êtes peut-être bloqué au lit avec la grippe. On estime qu'elle touche 500 000 personnes chaque année en Belgique. Chez les médecins, les cas se multiplient pour le moment dans la salle d'attente. Alors, est-on en période d'épidémie ?

Nous avons posé la question au docteur Georges Van Snick. Ce dernier nous précise que chez nous, on ne peut pas encore parler d'épidémie. C'est le cas en France et dans 9 pays européens. "Nous sommes juste en dessous du seuil et chez nous, le seuil, c'est 139,5 patients sur 100 000 consultations. Néanmoins, l'épidémie se rapproche petit à petit et est prévue aux alentours du 15 janvier...".

La grippe est un virus particulier. En effet, lorsqu'on prend le virus du rhume, en général, il est localisé au niveau du nez. Tandis que celui de la grippe donne de la température de manière importante, des douleurs partout, et on se retrouve "fauchés" par la maladie. La grippe en soi n'est pas très grave, sauf chez les personnes fragiles. C'est donc très important de ne pas la propager. Lorsqu'on éternue, l'idéal est de le faire dans le creux du bras, car ça empêche la propagation des microbes sur les mains.

Pour se protéger de la grippe, il n'y a pas grand chose à faire... Il faut bien sûr mener une vie saine et le vaccin de la grippe est très important. Il ne couvre pas toujours les virus qu'on a mais il augmente l'immunité contre tous les virus de la grippe. Le vaccin couvre en fait les virus les plus graves, les plus dangereux, mais on sait que quand on vaccine, les patients ont une meilleure immunité globale.

Sachez qu'il n'est pas encore trop tard pour vous faire vacciner et que le vaccin est efficace environ quinze jours après l'injection.