En ce mois de tournée minérale... voici le mocktail!

Ce mot anglais est une combinaison du verbe "mock" (qui signifie "imiter") et du mot "cocktail". Le mocktail est donc un cocktail sans alcool. Il y a dix ans, quand vous demandiez au barman s'il pouvait vous proposer une boisson sympa non alcoolisée, on vous servait souvent un jus d'orange mélangé à du sirop de grenadine. Mais ça, c'était avant les mocktails. Cela fait deux-trois ans que ces breuvages non alcoolisés à rendre jaloux les buveurs d'alcool ont envahi les cartes des bars et les rayons des supermarchés. Non seulement le sans alcool est tendance mais en plus il rapporte gros aux marques.

Alors que la consommation de bière diminue un peu chaque année, la bière sans alcool, elle ne cesse de progresser. En plus des bières, vins et mousseux on trouve désormais multitude de mocktails: mojito, pina colada, spritz... Et si avant, c'était surtout les femmes enceintes qui s'intéressaient au sans alcool, désormais, de plus en plus de consommateurs, soucieux de leur santé, optent pour ces breuvages qui permettent de s'amuser en évitant la gueule de bois. Mais ces boissons ne sont pas nécessairement à consommer sans modération.

Quand les gens font la fête, ils ont envie de quelque chose de plus fun que l'eau. Les mocktails sont donc intéressants

Serge Pieters, diététicien, fait le point avec l'équipe radio d'On n'est pas des pigeons. Selon lui, une boisson sans alcool, sans sucre et sans goût ne sera bien sûr pas intéressante pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. N'oublions pas que la seule boisson indispensable, c'est l'eau. Mais lorsque les gens font la fête, ils ont envie de quelque chose de plus fun, de plus sexy que l'eau... Les mocktails sont donc intéressants car ils permettent de réduire la quantité d'alcool drastiquement et de réduire les calories! Notez cependant que si vous mettez que ce soit des jus de fruits, des sirops de fruits ou des sirops de sucre, vous allez augmenter la quantité de sucre.

Néanmoins, il ne faut pas exagérer non plus sur les jus de fruits et les smoothies, ceux-ci étant généralement très sucrés. Un jus d'orange contient en effet plus ou moins entre 10 et 12% de sucre, or il s'agit d'un jus de fruits sur lequel il est écrit "sans sucres ajoutés", c'est simplement le sucre naturellement présent dans les fruits. Et si vous allez vers des nectars ou certains fruits améliorés, vous allez vers 15 voire même 20% de sucre, ce qui est plus élevé que les sodas qu'on trouve en grande surface.

Pour ceux qui ne font pas la tournée minérale, pensez à bien vous hydrater si vous avez la gueule de bois. Pour l'éviter, alternez boisson non alcoolisée et boisson alcoolisée, cela aura plus d'impact le lendemain.

