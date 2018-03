Eau de source, eau minérale ou eau du robinet: que choisir?

Après un mois de tournée minérale, dresser un bilan des différentes eaux de boisson peut être intéressant. En effet, il y a pas mal de choses à dire. Est-il conseillé de boire plus d'eau minérale ou d'eau de source? Quelles sont les différences entre les deux? Peut-on vendre de l'eau du robinet mise en bouteille? Et les fontaines à eau, que doit-on en penser? Pour quel type d'eau opter pour sa boisson quotidienne? Autant de questions que l'on peut se poser. Pour y répondre, Robert Rémy donne quelques conseils.

Il est évident de constater que l'eau minérale ou eau de source proviennent l'une comme l'autre d'une source. Mais l'eau minérale provient d'un sol bien spécifique et en le traversant, jusqu'à la source, elle va se charger plus ou moins en différents minéraux comme du Fer, du Calcium, du Magnésium ou encore du Sel. Tout cela en quantités bien plus importantes que pour l'eau du robinet. Par contre, une eau de source aura une composition beaucoup plus proche de celle de l'eau du robinet. Cela dit, toutes deux ne peuvent dépasser certaines concentrations en substances toxiques.

Les eaux de fontaine, plutôt à éviter

Dans les restaurants, rien n'empêche qu'on nous serve de l'eau du robinet. On l'appellera alors "eau de table". Si on la vend, ça représente une source de profit important. D'autant plus qu'on peut même masquer cette pratique en y ajoutant du gaz carbonique pour la rendre gazeuse et lui donner un air un peu plus "industriel".

Les fontaines à eau, quant à elles sont de plus en plus présentes dans les bureaux, salles d'attente etc. Deux systèmes différents existent:

une fontaine avec un réservoir d'eau à remplacer quand celui-ci est vide. une fontaine avec un système directement relié à l'eau courante.

Généralement, le deuxième système est plus intéressant car plus hygiénique. Le problème est que pour la majorité de ces fontaines, aucune législation n'impose une qualité hygiénique minimale et cela repose donc sur le bon entretien et la propreté de ces appareils. Soyez donc prudents si ces fontaines ne sont pas bien entretenues... Lorsque vous remplissez votre gobelet ou votre bouteille, veillez à ce que ces récipients ne soient jamais en contact avec le robinet de distribution.

L'eau du robinet, généralement de bonne qualité

Dans l'écrasante majorité des cas, l'eau du robinet est d'excellente qualité et peut très bien convenir comme boisson quotidienne. Autre avantage: elle est 150 à 200 fois moins chère que l'eau en bouteille. Parfois, elle peut avoir une odeur de chlore. Prélevez donc la quelques heures avant consommation et laissez-la à l'air libre pour permettre à ce chlore éventuel de s'évaporer. Vous pouvez également y ajouter quelques gouttes de citron pour neutraliser cette éventuelle odeur. Enfin, si vous préférez l'eau en bouteille, préférez plutôt l'eau de source à l'eau minérale comme boisson quotidienne.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...