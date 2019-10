Du gibier 100% belge dans nos supermarchés, c'est possible ?

Ça y est, la saison du gibier a officiellement démarré dans les supermarchés ! Biche, marcassin, lièvre… Et comme à chaque fois, on se pose la question de la provenance. Est-ce qu’au moins un supermarché du pays propose du gibier 100% belge, ou ce n’est pas possible ?

Du côté des hypermarchés Cora, c’est possible. Luc Janssens est directeur du magasin d’Hornu, et pour Cora, il s’occupe de toute l’activité boucherie. " Tout le gibier, ce que l’on appelle le "gros gibier", vient de chasses qui ont lieu dans les Ardennes. Donc grâce à notre taille, puisque nous avons en exploitation 7 très grands hypermarchés, nous ne sommes qu’au nombre de 7 sur le territoire belge, nous avons la possibilité de travailler avec un petit faiseur local qui se trouve à Bertrix, et qui est vraiment l’exemple parfait du circuit court pour notre approvisionnement ".

Cora est donc le seul hypermarché à proposer du gibier d’origine 100% belge. Pour les autres, le terme "origine européenne" est le plus souvent mentionné. Cela veut dire que notre gibier vient sans doute de Pologne ou de Hongrie, voire de Grande-Bretagne pour le faisan ou le lièvre. La faute à la demande, qui dépasse bien souvent l’offre.

Faut-il s’inquiéter de la qualité ou de la conservation ?

Chez Makro, on explique qu’il n’y a pas de gibier belge en suffisance pour pouvoir répondre à la demande des clients. C’est la raison pour laquelle ils vendent un gibier d’origine européenne.

De son côté, Delhaize dit ne pas avoir été insensible au coup de gueule du ministre wallon de l’agriculture, René Collin, qui il y a un an, avait dénoncé l’origine trop souvent polonaise du gibier vendu en grande surface. En réponse à cela, Delhaize a décidé que, en ce qui concerne le marcassin, au moins 10% de volumes livrés seraient d’origine belge.

Mais étant donné que la majorité du gibier vient de Pologne ou de Hongrie, faut-il s’inquiéter de la qualité ou de la conservation ? Pour Lidl, non. Le magasin explique que la Pologne garantit des conditions idéales de conservation ainsi qu'"une organisation optimale impactant favorablement la qualité de la viande".

Chez Colruyt, on abonde dans ce sens. Le gibier de Pologne et de Hongrie est livré de la même manière et dans les mêmes conditions que notre gibier belge. " Nous continuons à garantir une traçabilité, une fraîcheur et une qualité à 100% " expliquent-ils.

Mais dans tous les magasins, malgré cela, ils essaient vraisemblablement de miser sur du gibier belge pour la plus grande majorité de leur assortiment. La saison du gibier débute en tout cas dans un contexte plus difficile. Le Belge consomme de moins en moins de gibier, et s’ajoute à cela une augmentation des prix depuis 4 ans. " L’année passée, on a reconnu une grosse baisse de volume sur les ventes de gibier. Cette année-ci, on voit quand même un regain de consommation sur le marcassin. Depuis la semaine dernière, nous avons mis en vente les premières pièces de marcassin, et on voit que cela reprogresse pour revenir à peu près à la normale de 2017 par exemple " explique à nouveau Luc Janssens. Et puis, n’oublions pas que la peste porcine est passée par là… " Le consommateur n’a pas une vision claire des zones affectées par la peste. Donc pour lui, marcassin est égal à la peste, ce qui n’est absolument pas le cas… ".

Si vous êtes à la recherche de viande belge, rendez-vous donc chez Cora ou chez votre boucher. N’hésitez pas à demander l’origine. Même si une viande de Pologne ou de Hongrie doit offrir les mêmes gages de qualité…