Des t-shirts et sweatshirts avec des dessins d'enfant

Des parents ont eu une idée originale : partager les dessins de leur fils de 8 ans et demi en les transposant sur des t-shirt et des sweatshirts. Ensemble, ils ont créé la marque Gabibouch.

Gabriel a 8 ans et demi et il est passionné par le dessin depuis qu’il est tout petit. C’est vers l’âge de 3 ans qu’il s’est découvert cette passion. Panda, princesse, héros, personnages de Star Wars, Gabriel dessine un peu de tout. " Des fois maman me donne des modèles sur son gsm et je les recopie ou alors j’imagine les dessins. " Et Gabriel, comme tous les petits garçons de son âge, il déborde d’énergie. Mais quand il dessine, il s’évade. Il est dans sa bulle, ça lui permet de rêver.

Un don pour le dessin

Sa maman explique qu’il a une vision en 3D qui est " assez particulière " pour son âge. Par exemple, il voit les perspectives depuis qu’il est tout petit. Comme Gabriel passait du temps à dessiner mais ne voulait pas donner ses réalisations, ses parents ont trouvé une façon originale de les partager. " On s’est dit qu’il fallait qu’on partage ses créations car c’est exceptionnel pour son âge de dessiner comme ça. On a donc voulu décliner ça sur des t-shirts et sweatshirts pour enfants. Ça avait un côté ludique, original, sympa. "

C’est donc en mai dernier qu’ils ont créé la marque " Gabibouch ". Une marque pour les enfants de 3 à 13 ans mais aussi pour les adultes. Dans la multitude de dessins réalisés par Gabriel, ses parents font une sélection et y ajoutent une petite phrase en lien avec la création. " On essaie de trouver des dessins qui touchent l’émotionnel comme " je suis fort comme un héros ", un petit garçon va s’y identifier ou " je suis belle comme une princesse " pour les petites filles. C’est un travail d’équipe avec son papa. "

La marque se développe petit-à-petit

Une déléguée commerciale a eu un coup de cœur pour les produits et a proposé de les représenter en Belgique et au Luxembourg. Les t-shirts et les sweats sont en ce moment en vente à Huy au concept store Gabibouch situé sur la Grand place. Mais, cela va s’étendre à d’autres villes prochainement, notamment à Spa et à Waterloo.

Dans la catégorie enfants, les t-shirts sont au prix de 19,90 euros et les sweats sont à 29,90 euros. Pour les adultes, il faut compter 24,90 euros pour un t-shirt et 34,90 euros pour un sweat. La société qui fournit les t-shirts est belge. En ce qui concerne le pays de production, c’est un peu flou. D’après le site internet des fournisseurs, il s’agirait de l’Asie. Nous avons appelé la société mais il n’y avait pas de responsable présent pour répondre à nos questions.

