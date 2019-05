Des règles précises pour le calibrage des asperges

Il paraît que 50% des légumes et des fruits de nos magasins viennent de Belgique. D’ailleurs chez Lidl, ils achètent toutes leurs asperges chez un producteur qui se trouve à la frontière entre la Belgique et la Hollande. Et les règles sont très précises : Lidl veut des asperges de 22 centimètres.

Une récolte qui a commencé plus tôt

Nous avons contacté une productrice d’asperges dans le Hainaut, Else Vanhaverbecke. Cette dernière explique que lorsque les asperges sont coupées, elles mesurent 22 centimètres également. Mais il y a des différentes dimensions, c’est-à-dire qu’après être lavées, elles sont mises sur une machine qui coupe la bonne longueur, car 22 centimètres c’est vraiment le minimum. Après avoir été nettoyées, coupées, brossées et lavées, les asperges doivent être calibrées. Il y a des asperges fines, de 8 millimètres de diamètre, des moyennes de 12 millimètres, des plus grosses de 16 millimètres et enfin de 22 millimètres.

En général, la récolte d’asperges se fait aux mois de mai et de juin. Cette année, la récolte a commencé plus tôt car le temps était très bon au mois d’avril mais ces derniers temps c’est un peu plus compliqué car il fait plutôt froid durant la nuit…

Si vous allez chercher vos asperges directement chez le producteur comme dans ce cas-ci, il faut compter entre dix et douze euros pour un kilo. C’est toujours le même prix, durant la saison, du début à la fin. Vous pouvez toujours comparer ces prix à ceux retrouvés en grandes surfaces…