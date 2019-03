Des droits d'enregistrement qui incitent à ne pas vivre en ville

Se rapprocher de son lieu de travail, réduire les trajets pour des raisons de confort et par soucis d’écologie... Pourquoi du coup, ne pas acheter un logement en ville? Simplement parce que ce n'est pas possible. En effet, la fédération du notariat estime que les droits d’enregistrement incitent à ne pas vivre en ville.

Des droits d'enregistrement à 12,5% en Wallonie...

Nous avons appelé Renaud Grégoire, porte parole de la fédération royale du notariat belge, pour y voir un peu plus clair. Il rappelle notamment qu'en Wallonie, lorsqu'on achète une maison, les droits d'enregistrement sont à 12,5 %. Ce taux est relativement élevé mais il y a une série de circonstances dans lesquelles on peut bénéficier de réductions. Et justement, le problème est qu'en ville ces réductions sont quasiment inexistantes. Les revenus cadastraux des maisons sont souvent trop élevés.

Pour les logement au revenu cadastral modeste, c'est à dire moins de 745 euros, les droits d'enregistrement sont de 6% mais il ne faut pas oublier qu'il y a un abattement lorsque c'est la première acquisition. Peu importe le revenu cadastral, l'abattement est relatif. Ce sont 20 000 euros sur lesquels on ne paie pas de droits d'enregistrement. Mais il est vrai que quand on a droit à des réductions, la facture est plus accessible... C'est même parfois 5% si on fait appel à un crédit de la région wallonne. Donc dans certaines conditions, c'est tout à fait faisable d'avoir des droits d'enregistrement qui sont abordables.

Contre 7% en Flandre

Aujourd'hui, le système dépend du revenu cadastral. C'est ça qui est un peu un frein pour le retour en ville... Bruxelles a adopté un système intéressant, qui est un système d'abattement peu importe le revenu cadastral. Si c'est le premier achat de la personne, si elle n'est pas encore propriétaire, la personne a droit à un abattement. L'avantage, si on veut amener les gens en ville ou ramener les gens dans les villes, c'est de ne pas lier cela au revenu cadastral car le revenu cadastral des immeubles en ville est souvent beaucoup plus élevé qu'à la campagne. Ce n'est pas le cas uniquement à Bruxelles... C'est le cas pour toutes les villes. De fait, dans les critères qui ont été établis dans les années 70, les villes étaient un élément où le revenu cadastral est souvent plus élevé que pour des maisons rurales. Donc avoir la réduction pour un appartement ou pour une maison, c'est une chose relativement rare lorsque c'est situé en ville.

C'est difficile de comparer la situation avec la Flandre car cela dépend de la situation de chacun. Mais ce qui est sûr c'est que le système le plus lisible et le plus accessible pour beaucoup d'acquéreurs, c'est le système que Bruxelles a adopté pour le moment, qui est un abattement sur 175 000 euros, ce qui est quand même un montant conséquent sur lequel il n'y a pas de droits d'enregistrement, à la condition qu'on ne soit pas encore propriétaire et que ce soit l'immeuble dans lequel on va se domicilier. Ce système a beaucoup d'avantages. En Flandre, ils ont ramené les droits d'enregistrement à 7%. La question c'est qu'aujourd'hui le lien avec le revenu cadastral est quelque chose de difficilement défendable...