Des dispositifs pour se protéger des ondes électromagnétiques: efficaces?

Elles sont partout, invisibles mais omniprésentes. Ce sont les ondes électromagnétiques produites notamment par nos gsm ou nos boîtiers wifi.

Nous sommes de plus en plus nombreux à craindre leurs effets sur notre santé. Résultat, de plus en plus de dispositifs sont proposés pour nous en protéger. Foulards, rideaux, papiers peints, patch pour gsm et même un slip pour se protéger les parties intimes. Sont-ils efficaces et surtout sont-ils nécessaires?

Si vous en avez, protégez-les

Tout commence par une annonce étonnante sur internet: "Si vous en avez, protégez-les". Il s’agit du slogan de la société Spartan. Elle a décidé de révolutionner le caleçon en en créant un qui protège à 99% des ondes électromagnétiques. Nous décidons d’en commander un pour le tester. Coût du caleçon: 47 euros, frais de poste inclus.

Une semaine plus tard, le colis et son contenu précieux, sont déposés dans notre boîte aux lettres. Nous sommes tout d'abord intrigués par la composition du tissu: 45% de coton, 37% de fibres métalliques, le reste est du polyester. Glissé dans l'emballage un petit carton attire aussi son attention. Il y est écrit: "On prend soin de vos burnes!".

Les hommes à l'abri grâce au caleçon Spartan?

La population mâle est-elle désormais à l'abri de tous les ennuis grâce au caleçon Spartan? C'est ce que nous allons vérifier en nous rendant dans un laboratoire assez particulier. Il s’agit en fait d’une cage de faraday, un cube métallique dont l’intérieur est entièrement recouvert d’isolants. L’objectif de ce laboratoire est d’étudier les ondes exclusivement émises par les GSM qui y sont introduits sans que d’autres signaux viennent les perturber.

Après avoir testé l’intensité du signal émis par notre GSM, nous faisons le test avec le caleçon déposé au-dessus de la sonde de champ électromagnétique qui mesure l’onde reçue. Et là surprise, le caleçon a retenu la majorité des ondes électromagnétiques émises par le GSM.

Un slip qui retient aussi la chaleur

Mais l'avis de Goldrat Ornite, médecin spécialiste de la fertilité à l’hôpital universitaire Erasme est plus nuancé. Un slip avec des fils métalliques retient aussi la chaleur. Selon elle, il vaut mieux éviter de mettre son GSM dans la poche arrière de son jean ou de couper la 4G plutôt que de porter un slip qui altère à terme la fertilité masculine en faisant monter la température des testicules.

Nous avons également testé une pierre appelée la Shungite. Elle se vend entre 10 et 40 euros à la fois sur internet et dans les commerces spécialisés en pierres naturelles. Selon notre vendeuse, la Shungite aurait fait ses preuves en protégeant les astronautes dans l'espace. Pas de doute elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Pour le vérifier direction le laboratoire Anpi à nouveau. Ici, le test révèle que la pierre ne change rien du tout aux ondes électromagnétiques émises par notre GSM. Elle n’a donc aucun pouvoir d’absorption des ondes "maléfiques".

Nous l’avons vu, ces produits anti-ondes ressemblent plus à de l’arnaque qu’à des outils de protection efficaces. Mieux encore, dans certains cas, ils peuvent faire plus de mal que de bien.

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.