Des colis Bpost qui n'arrivent jamais : à qui la faute ?

Il y a de plus en plus de doutes et de plaintes sur la livraison de colis Bpost. Entre les expériences personnelles et les articles, les mauvais témoignages se multiplient. Et c'est toujours pour le même genre d'histoire... Le facteur n'a pas sonné, donc on essaie de récupérer son colis, mais ce dernier est perdu et bien sûr on n'arrive jamais à le retrouver ...

Livraison de colis, obligation de sonner pour le facteur

Barbara Van Speybroeck, porte-parole de Bpost, explique qu'il y a cinq grands centres de tri en Belgique. Le plus grand centre de tri où sont centralisés les colis est situé à Bruxelles, c'est le plus grand du Benelux. Après avoir été centralisés et triés, les colis sont transportés pendant la nuit vers les centres de distribution où ils sont après distribués par les facteurs.

Quand les facteurs livrent un colis, ils ont bien sûr l'obligation de sonner. Les procédures sont claires, elles sont même répétées plusieurs fois par semaine vers les facteurs. Donc si un facteur ne sonne pas, il n'a pas bien effectué la procédure et il faut le signaler. Si le facteur ne sait pas remettre la marchandises, le colis est à disposition du client dans le point de relais le plus proche.

Le trajet d'un colis, une longue chaîne opérationnelle

Le trajet d'un colis est une longue chaîne opérationnelle, et c'est possible qu'il y ait une erreur humaine. "A ce moment-là, on doit être à l'écoute du client et trouver une solution ou une compensation. Même moi si je ne reçois pas un colis, je ne suis pas contente!" déclare Barbara Van Speybroeck.

Chaque jour, presque 300 000 colis sont livrés par Bpost. Ce qui fait 25% en plus que l'année dernière. Mais heureusement, dans la presque totalité des cas, il n'y a aucun soucis. Et quand il y a un problème, il faut trouver des solutions. C'est une longue chaîne opérationnelle, Bpost n'est pas le seul intervenant, et donc il y a une possibilité que quelque chose se passe avec le colis.